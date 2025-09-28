Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?

ŠTOKHOLM - Určite to všetci dobre poznáme. Po väčšej fyzickej námahe cítime, akoby nás prešiel parný valec, preto sa rozhodneme siahnuť po lieku, ktorý nám pomôže rýchlejšie a menej bolesti prekonať "svalovicu". Snáď každý má doma aspirín či acylpirín, ktorého účinná látka je kyselina acetylsalicylová. No práve táto látka vie pomôcť pacientom, ktorí prekonali rakovinu hrubého čreva. Bežný voľnopredajný liek tak vie zachrániť životy. Ako?
Za všetkým stojí veľká škandinávska štúdia. Tá totiž ukázala, že ak pacienti, ktorí mali rakovinu hrubého čreva, budú denne užívať nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA), je šanca, že výrazne klesne riziko opätovného vrátenia choroby. Podľa autorov štúdie toto riziko klesne až o polovicu, pričom účinok sa prejavuje najmä u ľudí s konkrétnou genetickou mutáciou.
Archívne VIDEO Pred rakovinou hrubého čreva môže ochrániť kolonoskopia: Vyšetrenie NEBOLÍ! Nečakajte… na smrť
Vedci z Karolínského Inštitútu, spolu s kolegami z Nórska, Dánska a Fínska otestovali takmer 3-tisíc pacientov po operácii nádoru hrubého čreva, ktorým denne podávali nízke dávky ASA. Výsledky boli ohromujúce. Najlepšie ASA účinkovala u ľudí s mutáciou PI3K. V ich prípade sa rakovina vracala výrazne menej často, ako u ostatných pacientov. Informuje o tom The Guardian.
Aspirín či acylpyrín
Kyselina acetylsalicylová je pritom účinnou látkou vo voľnopredajných liekov ako aspirín či acylpyrín. Vedci veria, že výskumom dokážu zmeniť súčasnú klinickú prax a priniesť novú šancu tisíckam pacientov. "Ak mal pacient túto mutáciu, riziko návratu nádoru kleslo o viac, ako 50 percent. Je to obrovský efekt," uviedla hlavná autorka výskumu Anna Martlingová. Ako priblížila, do štúdie sa zapojilo vyše 1100 pacientov s mutáciou PI3K. Tých vedci rozdelili do dvoch skupín. Prvá dostávala denne 160 miligramov aspirínu, druhá placebo. Po troch rokoch výskumu sa zistilo, že skupina, ktorá dostávala liek, mala nižšiu návratnosť choroby o 55 percent. Podľa vedcov za to môže fakt, že aspirín ako taký tlmí zápaly a zároveň zasahuje aj do biologickej dráhy mutácie, ktorá zohráva úlohu v rozvoji nádorov. Okrem toho znižuje aj aktivitu krvných doštičiek, ktoré môžu chrániť nádorové bunky pred imunitným systémom.
Pozor na riziká
Avšak, ako každý liek, aj tento má svoje riziká. Dlhodobé užívanie aspirínu totiž môže spôsobiť nedostatok krvných doštičiek, čo môže spôsobiť vyššie riziko krvácania. Aj vedci zaznamenali počas výskumu štyri vážne vedľajšie účinky, ako napríklad silnú alergickú reakciu, krvácanie do tráviaceho traktu, či krvácanie do mozgu. Jeden z pacientov zrejme na následky komplikácii zomrel.
Aj z toho dôvodu je podľa vedcov potrebné, aby lekári starostlivo vybrali, komu "liečbu" aspirínom odporúča. "Potrebujeme ešte väčšie a kvalitnejšie štúdie, aby sme presne vedeli, kto z pacientov má z aspirínu najväčší prospech," povedala Catherine Elliottová z organizácie Cancer Research UK.
"Ide o dostupný a veľmi lacný liek. Preto by sme mali vykonávať genetické testy u všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva, aby tí vhodní mohli z liečby aspirínom profitovať," uzavrela Martlingová.