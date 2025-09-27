Skvelé správy! Voľnopredajný vitamín vie ľudí ochrániť pred rakovinou: Najviac z neho profitujú TÍTO pacienti

WASHINGTON - Rakovina kože je ochorenie, ktoré postihuje čoraz viac ľudí. Môže za to najmä nedostatočná ochrana pred škodlivým slnenčným žiarením či nadmerným užívaním solárií. Aj keď je informovanosť ľudí čoraz lepšia, zlé návyky sa prejavujú až časom. No pre ľudí s týmto druhom ochorení by mohla byť vykúpením nová štúdia. Tá tvrdí, že týmto pacientom môže výrazne pomôcť bežný voľnopredajný vitamín.
Vedci z USA nedávno publikovali v časopise JAMA Dermatology štúdiu, ktorá by mohla pomôcť pacientom, ktorí prekonali rakovinu kože. Ako totiž zistili, voľnopredajný nikotínamid, teda forma vitamínu B3, môže po rakovine kože znížiť riziko ďalších nádorov. Nikotínamid sa v praxi vníma ako doplnok k ochrane pred slnkom, neslúži však ako náhrada opaľovacích krémov.
Študiu robili dermatológovia z celej USA na 34-tisíc pacientov, pričom 12-tisíc z nich užívalo 500 miligramov vitamínu dvakrát denne, a to aspoň mesiac. Po užívaní nikotínamidu sa znížilo riziko v celkovej populácii o 14 percent. V prípade pacientov po rakovine kože boli výsledky ešte lepšie - riziko sa znížilo až o približne polovicu.
Voľnopredajný nikotínamid môže pacientom po rakovine kože znížiť riziko ďalších nádorov, ukazuje nová štúdia. Najväčší prínos pritom má pri pacientoch po bežnom type nemelanómovej rakoviny, ktorá sa nazýva aj skvamocelulárny karcinóm kože či spinalióm. Informuje o tom portál Euronews.
Podľa autorov štúdie môžu publikované výsledky zmeniť lekársku prax, pretože doteraz sa "liečba" vitamínom zvažovala až pri tých pacientoch, ktorí mali už opakovane diagnostikované nádory. No výsledky ukazujú, že by sa malo uvažovať o skoršom nasadení nikotínamidu, a to už po prvom nádore, uviedol výskumník Lee Wheless.
Naopak, u pacientov po transplantícii orgánu so slabšou imunitou sa podľa autorov štúdie nepreukázal významný celkový prínos, avšak, skoré nasadenie vitamínu môže znížiť riziko práve skvamocelulárneho karcinómu. V štúdii sa pritom podávala len perorálna forma nikotínamidu. Iné formy vitamínu B3, ako napríklad niacín, nie sú vhodné. Dôležité pritom je nasadiť nikotínamid včas po prvom nádore. Odborníci preto tým pacientom, ktorí prekonali rakovinu kože, odporúčajú poradiť sa dermatológom, či a kedy je vhodné nasadiť vitamín. „Stále musíme lepšie identifikovať, kto bude mať skutočný úžitok (z nikotínamidu - pozn. redakcie), pretože približne iba u polovice pacientov sa vyvinie viacnásobná rakovina kože,“ uzavrel Wheless.