Prvé slová priateľky Martina (†39), ktorý zomrel po útoku: Prehovorila o bitke aj jeho zdravotných problémoch

ZLATÉ MORAVCE – Polícia už v šokujúcom prípade napadnutého 39-ročného muža pred supermarketom v Zlatých Moravciach obvinila 16-ročného mladíka. Martin, ktorý sa podľa slov svojej priateľky zastal ženy počas konfliktu so skupinou tínedžerov, po štyroch dňoch v nemocnici zomrel. Partnerka teraz opísala okolnosti útoku aj to, čo podľa nej spôsobilo jeho smrť.

Podľa slov mladej ženy sa všetko začalo ešte vo vnútri obchodu. „Bola tam skupinka Rómov, jeden z nich na mňa niečo hovoril a Martin sa ma len zastal, že aký majú problém so mnou,“ opísala pre televíziu JOJ. Keď vyšli z predajne, situácia sa vyhrotila. Jeden zo skupiny tínedžerov na Martina zaútočil. „Buchol ho do hlavy päťkrát päsťou. Martin spadol a bol tri minúty v bezvedomí,“ spomína otrasená žena. Pri páde si jej partner zlomil nohu.

Martin strávil štyri dni v nemocnici, no jeho stav sa zhoršil. Napokon lekári oznámili smutnú správu – muž zomrel. Podľa zdroja televízie nebola priamou príčinou smrti samotná bitka, ale zlyhanie srdca, na ktorom sa podpísali aj jeho zdravotné problémy. „Mal aj vysoký tlak, aj srdce mu zlyhalo,“ uviedla partnerka. Nemocnica ani polícia sa k presnej príčine smrti zatiaľ nevyjadrujú.

Polícia už v prípade koná – obvinenie padlo na 16-ročného mladíka, ktorý mal Martina napadnúť. Ako potvrdila hovorkyňa KR PZ Nitra Viktória Borloková, čelí trestnému stíhaniu za prečin výtržníctva v súbehu s ublížením na zdraví.

Incident vyvolal obavy medzi obyvateľmi Zlatých Moraviec, pričom viacerí sa vyjadrili, že už mali skúsenosti s podobnými problematickými skupinkami v meste. "A kedy sa toto začne riešiť, aby sme sa nebáli chodiť po uliciach a duplom púšťať naše deti vôbec von?," pýta sa jedna obyvateľka Zlatých Moraviec. "Stále to graduje, toto sa už musí riešiť. Myslia si, že môžu všetko a nebudú mať žiadny postih," dodáva ďalšia s tým, že sa vždy bojí o svoje deti, keď sú vonku. 

