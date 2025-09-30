NEŠŤASTIE na Orave! Osoba padla do sedemmetrovej studne bez vody, neprežila

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
VELIČNÁ - V utorok ráno došlo k tragickej udalosti v obci Veličná v okrese Dolný Kubín. Osoba spadla do 7 metrov hlbokej studne bez vody, pád neprežila.
Tragické ráno v okrese Dolný Kubín. V utorok (30. 9.) ráno krátko po šiestej hodine boli príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne vyslaní do obce Veličná, kde osoba spadla do studne.
"Po príjazde na miesto bolo zistené, že studňa je hlboká približne 7 metrov a nenachádza sa v nej voda. Na mieste sa nachádzala jednotka Polície a Záchranná zdravotná služba. Príslušník HaZZ sa zlanil k osobe, ktorá nejavila známky života a vytiahol ju zo studne. Privolaný lekár konštatoval exitus," informovali žilinskí krajskí hasiči.