Šokujúce slová Andreja Danka v ruskej televízii: Slovensko by malo byť neutrálne, tvrdá kritika EÚ a NATO

BRATISLAVA – Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko poskytol rozhovor ruskej štátnej televízii Sputnik. V tom hovoril o geopolitike, kritizoval EÚ a NATO a otvorene hovoril aj o neutralite Slovenska.
Upozornil na to portál noviny.sk. Rozhovor odvysielali približne pred jedenástimi dňami. Danko v ňom spochybnil prínosy členstva Slovenska v Európskej únii a NATO a vyhlásil, že Západ si želá len politikov, ktorí budú poslúchať príkazy. „Pre nás ako pre malý štát je najlepším riešením neutralita. Otázka je, či nie je lacnejšie byť neutrálny. A pri neutralite sa musíte baviť aj o základnej vojenskej službe,“ mal povedať Danko počas rozhovoru pre Sputnik.
Predseda SNS označil NATO za zastaraný formát, ktorý slúži najmä záujmom USA. Tvrdil, že nie všetky americké záujmy sú v súlade s európskymi a Slovensko podľa neho finančne zaťažuje aj samotné členstvo v EÚ. Európsku úniu opísal ako nekonkurencieschopnú a prirovnal ju k budúcej „turistickej destinácii“. Zároveň spochybnil jej stabilitu a pýtal sa, či sa v budúcnosti sama nerozpadne.
archívne video
Danko naznačil, že o neutralite by mali rozhodnúť občania v referende, zároveň však pripustil, že značná časť verejnosti by sa ho nezúčastnila. „V každej krajine sa vedie diskusia o možnom vystúpení z EÚ,“ povedal a citoval aj slová maďarského premiéra Viktora Orbána, podľa ktorého „z EÚ netreba vystúpiť, lebo sa možno rozpadne sama“.
Ruské štátne médiá RT (Russia Today) a Sputnik sú v EÚ zakázané od marca 2022. Európska únia ich označila za nástroje propagandy Moskvy a obvinila ich zo šírenia dezinformácií v prospech ruskej agresie proti Ukrajine.
O neutralite hovoril už v júni
Téma neutrality nie je v Dankovej rétorike nová. Už v júni vyzval premiéra Roberta Fica na debatu o tom, či by Slovensko malo zostať v NATO. „Som veľmi rád, že sa otvárajú otázky neutrality a poďme ďalej. Bavme sa o tom, koľko by stála neutralita a som zvedavý, že či naši koaliční partneri necuknú. Ja sa nebojím povedať, že ak budeme vydieraní členskými štátmi NATO, že máme investovať do zbrojenia, tak budeme pred rozhodnutím, či z NATO odísť, alebo investovať šialené peniaze do zbrojenia,“ vyhlásil Danko po sneme SNS.