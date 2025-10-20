OTRASNÝ prípad sexuálneho násilia! Nové DETAILY: Podnikateľ Marek zneužíval deti svojich nájomcov, natáčal si ich

GALANTA - Na povrch vyplávali nové detaily v prípade 52-ročného podnikateľa Mareka z galantského okresu, ktorého obvinili z výroby detskej pornografie a sexuálneho zneužívania. Dopustiť sa ich mal minimálne na troch deťoch a k skutkom sa priznal. Počas razie mu zaistili elektroniku s kompromitujúcim materiálom.
Polícia v septembri zadržala v septembri 52-ročného podnikateľa Mareka z galantského okresu, ktorému hrozia obvinenia z mimoriadne závažných trestných činov. Muža zadržali počas razie v jeho vlastnom dome. Počas domovej prehliadky zaistili vyšetrovatelia mobilný telefón, fotoaparát, počítače a ďalšie elektronické dátové nosiče, informuje TV JOJ a dodáva, že na týchto zariadeniach sa nachádzali fotografie a videozáznamy s detskou pornografiou.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie, prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Ďalšie hrozné detaily v prípade
Z uznesenia súdu podľa TV JOJ vyplýva, že sa mal dopustiť trestnej činnosti voči viacerým deťom počas obdobia minimálne dvoch rokov, čo vylučuje, že by išlo o ojedinelý prípad. Medzi obeťami sa nachádzajú dve dievčatá a jeden chlapec, ktorí sú súrodencami. Tí s rodičmi žili v prenajatom dome, ktorý patril obvinenému. Najmladšia z obetí mala v čase začiatku zneužívania iba 13 rokov. Podľa vyšetrovacieho spisu mal obvinený plnú vedomosť o veku detí, ktoré nielen sexuálne zneužíval, ale taktiež natáčal na video. Tvrdí však, že záznamy nikdy nezverejnil, ani na nich nezarábal a mal ich výhradne pre svoju potrebu.
Jedna z poškodených uviedla, že s obvineným mala sexuálny styk od svojich 15 rokov. Netušila, že jej mladší súrodenci sa nachádzajú v rovnakej situácii. "Poškodená svedkyňa vykonávala súlož s obvineným od 15-tich rokov. Nevedela, že jej sestra a brat taktiež spávajú s obvineným. Bála sa, že keď to ukončí, tak jej rodina skončí na ulici," píše sa v uznesení.
Obvinený Marek sa ku všetkým skutkom priznal. Na základe závažnosti činov a ďalších okolností ho sudkyňa poslala do väzby, v súčanosti sa nachádza v Nitre. Za spáchané trestné činy mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.