Hlas-SD znova zavaril koalícii: Nevie si rady s rebelom Ferenčák! Fico nad nimi zlomil palicu, Šutaj Eštok má čo riešiť

BRATISLAVA – Koalícia tento týždeň odklepla v parlamente tretí konsolidačný balíček, jeden ich poslanec však pri tom nebol. Ján Ferenčák (Hlas-SD) za zákon nezahlasoval a aj napriek tomu, že absencia jeho hlasu vládnej trojke žiadne problémy nespôsobila, celá situácia zanechala v koalícii trpkú pachuť a otázku, či Ferenčák zostane aj naďalej jej súčasťou.
Keď koalícia v stredu večer schvaľovala v parlamente konsolidačný balíček, zo 79 prítomných poslancov balík podporilo 78, Ferenčák nehlasoval. Vysvetlil to tým, že pri hlasovaní sa majú poslanci rozhodovať podľa svojho svedomia a vedomia. Pri konsolidácii poukázal na záťaž peňaženiek občanov, firiem aj samospráv. „Keďže neboli naplnené základné parametre - presunutie najväčšej alebo väčšej časti výdavkov na štát - tak som povedal, že nebudem hlasovať, a tým vyjadrujem svoj postoj k tejto konsolidácii ako taký,“ uviedol.
Zároveň však vyhlásil, že nevidí dôvod na to, aby bola jeho pozícia v Hlase-SD po tomto hlasovaní ohrozená. „Nevidím dôvod, prečo vyjadrením názoru, keď konsolidácia má byť presunutá práve na tých, ktorí sú zraniteľní, by mala byť nejaká pozícia ohrozená,“ odkázal.
Zo slov jeho straníckych kolegov to však tak jednoznačne nevyznieva. „Ideme to riešiť. Budeme sa s ním rozprávať, bude sa s ním rozprávať aj predseda strany, uvidíme, ako sa dohodneme,“ povedal k Ferenčákovmu postoju Puci. „Po tom všetkom už stratil dôveru podľa mňa celého klubu,“ dodal.
Či bude Ferenčák zo strany baliť kufre nateraz jasné nie je. Šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok uviedol, že svojimi názormi nereprezentuje Hlas. Chce s ním preto hovoriť medzi štyrmi očami. „S Ferenčákom sa budem baviť. Je súčasťou poslaneckého klubu Hlasu aj súčasťou strany Hlas. V poslednom období však jeho názory vôbec nereprezentujú názory ani klubu, ani strany. U nás má však priestor každá zblúdilá ovca, aby sme si sadli a povedali, ako chceme do budúcnosti fungovať, pretože nám záleží na stabilite tejto koalície a chceme byť aj my stabilným partnerom,“ uviedol.
Mrzí ho tiež, že Ferenčák s nimi nediskutoval vo vnútri strany „Príde mi absolútne nezodpovedné pridávať sa na stranu opozície, ktorá neprišla s jedným jediným návrhom a iba populisticky čosi hádže do verejného priestoru,“ dodal.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) pripomenul, že konsolidácia bola pre túto vládu kľúčovým zákonom. Ferenčáka vyzval, aby nehral sólo. „Tu treba držať líniu tejto vlády, ktorej sme súčasťou a ktorej súčasťou sme sa rozhodli byť dobrovoľne a chceme ňou byť,“ dodal.
Hundranie nad správaním Ferenčáka zaznieva aj z koalície. Kritika zaznela tiež z úst premiéra a šéfa Smeru-SSD Roberta Fica. „Reálne je v koalícii nie 79, ale 78 hlasov. Ak pri takomto kľúčovom zákone jeden z členov vládnej koalície povie, že nesúhlasí, tak sa vyradil,“ povedal. Strane Hlas-SD odkázal, že sa im rozpadol poslanecký klub. Vyjadril sa aj šéf poslaneckého klubu strany Smer-SSD J8n Richter, ktorý nepovažuje za normálne, aby z klubu Hlasu-SD odišiel už štvrtý poslanec. Zo strany už odišli Roman Malatinec, ktorý sa pridal k huliakovcom. Samuel Migaľ s Radomír Šalitroš odišli tiež, obaja pôsobia aktuálne na ministerstve informatizácie, jeden ako minister, druhý ako štátny tajomník.
Ferenčák je považovaný za posledného rebele zo švorice. Na rodieľ od spominaných troch odpadlíkov, on zostal, no vládnej koalícii ako aj strane Hlas-SD po ruke rozhodne nejde.