Neviem, či hovorí Matovič alebo Danko! Šutaj Eštok reaguje na spor Pellegriniho a šéfa SNS, posiela mu odkaz

BRATISLAVA - Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol tvrdenia o rozpade poslaneckého klubu. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike tak reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Prijatie novely ústavy víta, poslanca Jána Ferenčáka, ktorý za ňu nehlasoval, vylúčiť neplánuje. Šutaj Eštok sa dotkol aj sporu prezidenta Petra Pellegriniho a lídra SNS Andreja Danka. Podľa neho sa Danko nevie povzniesť nad to, že sa nestal predsedom parlamentu.
Šutaj Eštok vyzýva Smer na vecnosť
Šéf Hlasu pripomenul, že keď v roku 2020 odišlo z klubu Smer-SD 11 poslancov, nikto nepovedal, že sa im rozpadol klub. „Poprosil by som predsedu Smeru, aby pri svojich vyjadreniach krotil vášne, aby sa vyjadroval vecne a kultivovane ku koaličným partnerom,“ odkázal Šutaj Eštok.
Zopakoval, že víta prijatie ústavy, podľa neho sa podarila veľká vec. Ocenil pritom aj hlasovanie niektorých poslancov KDH. Mrzí ho, že poslanec Ferenčák nepodporil konsolidáciu a následne nehlasoval ani za novelu ústavy, zdôraznil, že svojimi poslednými výstupmi neprezentuje názor Hlasu. Poznamenal však, že nikto ho z klubu vylučovať nejde, dôvod na to nevidí. On sám sa musí vyrovnať s tým, že za kľúčový zákon nezahlasoval a všetci jeho kolegovia áno.
archívne video
Karas oceňuje KDH, kritizuje vnútorné chyby
Podpredseda KDH Viliam Karas považuje schválenie novely za jeden z najväčších úspechov hnutia, priradil to k vstupu Slovenska do NATO a EÚ. Hovorí o zbytočnej panike. Nehlasovanie Františka Mikloška a Františka Majerského, ktorí sú členmi klubu, ale nie hnutia, považuje za hrubú politickú chybu. Osobne sa k tomu odmietol vyjadriť, zaoberať sa tým bude podľa neho Rada KDH. Ocenil však hlasovanie dvoch poslancov Hnutia Slovensko, túto tému však označil za vnútornú vec hnutia.
Karas je presvedčený, že prijatie novely ústavy zásadným spôsobom vymedzilo to, ako pôjde ďalej slovenská politika. Uzatvorili sa témy, ktoré rozdeľovali, ako kultúrno-etické otázky, a následne sa môže začať politická scéna preformátovať. Myslí si, že sa dá s plnou vážnosťou hovoriť o alternatívne v súčasnej vláde. Naopak, podľa Šutaja Eštoka hlasovanie ukázalo, že vláda alternatívu nemá, lebo by to boli len „hádky, nenávisť a žlč vo verejnom priestore.“
V súvislosti s konsolidáciou Šutaj Eštok ubezpečil, že šetriť budú všetky ministerstvá, a to v desiatkach miliónov eur, pri jeho rezorte vnútra spomenul sumu 63 miliónov eur. Karas podotkol, že nikto nespochybňuje, že treba konsolidovať, zopakoval však, že vláda to aj pri treťom konsolidačnom balíku robí zle, hoci ju na to každý upozorňuje. Hovorí o hazarde a ruskej rulete so slovenskou ekonomikou, keď prídu hodnotenia ratingových agentúr, „budeme plakať“.
Výzva Dankovi
Šutaj Eštok zároveň lídra SNS Andreja Danka vyzval, aby prípadné výhrady k partnerom riešil za zatvorenými dverami a pripomenul mu, že jeho nepriateľ nesedí v koalícii, ani v Prezidentom paláci, ale v opozícii. Nechal sa tiež počuť, že po jeho posledných vyjadreniach nevie, či to hovorí „Matovič alebo Danko“. Zároveň ho mrzí, že sa Danko nevie povzniesť nad to, že sa nestal predsedom parlamentu.
Šutaj Eštok obhajoval vládny návrh energopomoci, aj nákup nehnuteľností. Na margo vyjadrení generálneho prokurátora Maroša Žilinku v súvislosti so zverejňovaním pasažierov vládneho letu do Nemecka má iný názor a rád mu ho vysvetlí. Karas poznamenal, že Žilinka robí prácu dobre, počká si však na výsledok.