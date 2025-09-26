Nečakané vyznanie Cigánikovej Tarabovi: Nádejný, nepopulistický v ekonomike a ešte aj dobre vyzerá!

BRATISLAVA - Málokedy sme svedkami toho, že by si politici koalície a opozície medzi sebou hádzali vzájomné komplimenty, no aj tak sa to deje. Najnovším príkladom je Jana Bittó Cigániková z SaS.
VIDEO Cigániková u influencera Oskiho Baramiho uznala Tarabove kvality:
Politička z liberálneho tábora bola hosťom u známeho influnecera Oskiho Baramiho, ktorý sa v posledných mesiacoch ešte viac preslávil pomerne otvorenými a neformálnymi rozhovormi s politikmi zo širokého opozičného a aj koaličného spektra.
Barami robil nedávno rozhovor aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa teraz stal opäť témou debaty. Influencer sa u Cigánikovej vyzvedal, ako ho vníma a tá neprestáva prekvapovať. "Podľa mňa má Taraba veľkú politickú budúcnosť. Lebo veľmi dobre sa vyjadruje, ekonomicky je totálne príčetný a v ekonomike nie je populista," povedala Cigániková.
Tá ho však vzápätí "zjazdila" za jeho prístup ku konzervatívnym otázkam. "Úplne je však stratený, čo sa týka osobných slobôd. Ináč je to zaujímavé na našej krajine, že takto je to veľakrát. Ekonomicky si okej a si uletený v tých ... že chceš niekomu rozkazovať jak má žiť a nenávidíš ho, keď tak nežije," narážala Cigániková na Tarabove konzervatívne postoje.
Vyjadruje sa dobre, vyzerá dobre, tvrdí poslankyňa
Na záver témy si však ešte nechala jednu lichôtku. "Taraba patrí do tej skupinky, že ekonomicky je na tom miestami až vzácne dobre. Bola som s ním v pár diskusiách a pamätám si, že som prišla s pozitívnym dojmom," povedala Cigániková. "Vyjadruje sa dobre, vyzerá dobre ... akože, nehovorím, že súhlasím s tým, čo hovorí, ale forma prejavu je dobrá, len je uletený v týchto osobných slobodách," uzavrela.