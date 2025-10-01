Matovič je terčom posmechu: Známy influencer si z neho urobil srandu a sparodoval známu scénku

Z Matoviča si urobil srandu známy influencer. (Zdroj: Instagram/oskibarami, Facebook/Zomri)
BRATISLAVA - Slovenský influencer sa baví na účet expremiéra Igora Matoviča! Legendárny bruselský moment, keď líder OĽaNO pred kamerami poplietol angličtinu a vyrukoval s legendárnym: „One time? Next time?“ dostal nový život.
Na sociálnej sieti Instagram sa o to postaral influencer Oski Barami, ktorý scénku dokonale napodobnil vo svojom najnovšom videu.
Sako, nervózne pohľady do kamery a trápny pokus o improvizáciu v angličtine – všetko sedelo do detailov. Fanúšikovia sa idú potrhať od smiechu a v komentároch padajú hlášky ako „Oscar za výkon!“ či „lepšie ako originál“. Oski tak opäť ukázal, že vie presne trafiť do živého a paródie mu idú ako po masle. Zdá sa, že Matovičove slovné prešľapy budú žiť na sociálnych sieťach ešte veľmi dlho.