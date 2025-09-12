Premiéra filmu Otec: Porubjakovej ODVÁŽNY výstrih a Nvotová... Ako z Hollywoodu!

BRATISLAVA - Film Otec mal celkovo tri premiéry - svetovú na filmovom festivale v Karlovych Varoch, slovenskú v stredu večer na festivale Cinematik v Piešťanoch. No a kino premiéru mal vo štvrtok večer v Bratislave. Drámu, ktorá bola inšpirovaná skutočnou tragédiou, prišli uviesť herci a autori počinu, aj mnohé známe tváre. Zuzana Porubjaková (40) predviedla hlboký výstrih a režisérka Tereza Nvotová (37) vyzerala ako z Hollywoodu!
Dráma Otec je inšpirovaná skutočnými udalosťami. Predstavuje nám otca (Milan Ondrík), ktorého tragická chyba otrasie jeho milujúcim manželstvom a zanechá ho úplne osamelého. Pod hrozbou väzenia a s pocitom neznesiteľnej viny sa snaží získať späť dôveru svojej ženy (Dominika Morávková) a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája.
Novinka mala už tri premiéry - prvú, svetovú, mala na filmovom festivale v Karlovych Varoch, slovenskú mala v stredu na festivale Cinematik v Piešťanoch a tretia, kino premiéra, bola včera v Bratislave. Uviesť ju prišli všetci predstavitelia, aj tvorcovia filmu. No ujsť si ju nenechali ani viaceré známe tváre. Jednou z nich bola Zuzana Porubjaková.
Práve tá upútala pozornosť šik outfitom. Pozornosť neupútala len overzise bielym šakom, či trendy čižmamy, ale aj hriešne hlbokým výstrihom. Počas večera sa jej do očí rozhodne nikto nepozrel.
Neprehliadnuteľná bola aj Tereza Nvotová. A to nielen preto, že bola režisérkou uvádzaného filmu, ale aj vďaka svojmu outfitu. Oblečená totiž prišla ako hotová hollywoodska hviezda. Biely korzet a voľné biele nohavice z nej urobili hotovú femme fatale. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%