Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru v súvislosti s tendrom na záchranky

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH) vo štvrtok podá podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s tendrom na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Avizoval to na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Dnes som sa rozhodol, že podám podnet na GP SR na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva SR k tendru na ZZS a o výberových konaniach na stanice ZZS,“ priblížil. Majerský si myslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v tejto veci konal nezákonne. Myslí si, že poveril prevádzkovaním staníc poskytovateľov, ktorých nemal. „Pevne veríme, že súdy a spravodlivosť, takisto prokuratúra v tejto krajine ešte funguje,“ dodal.
Opozícia v lete opakovane kritizovala tender na záchranky. Hovorila o netransparentnosti. Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval takisto zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ho zrušilo 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností.
Ministerstvo môže dočasne poveriť prevádzku ZZS
Šaško avizoval vyhlásenie nového tendra. Ubezpečoval, že končiace sa licencie bude možné predĺžiť. Parlament v septembri schválil zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií ZZS. Tie prinášajú úpravu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva tak po novom bude môcť v prípade, ak poskytovateľovi zruší povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má.
Kresťanskí demokrati upozorňovali na to, že minister však poveril prevádzkovaním staníc poskytovateľov, ktorým sa skončila licencia, ešte pred schválením daných zmien v parlamente. Tvrdili, že to zákonne nebolo možné.