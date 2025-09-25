Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Poslanci odobrili skrátené konanie pri zákone o adresnej energopomoci

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odsúhlasili, že prerokujú návrh zákona o adresnej energopomoci v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodnúť o ňom by teda mali už na aktuálnej schôdzi.

Adresná energopomoc pre domácnosti by mala byť od budúceho roka poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na ňu budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. V prípade jej zamietnutia budú mať obyvatelia Slovenska možnosť reklamovať toto rozhodnutie.

Právo na adresnú energopomoc nie je možné previesť na inú osobu napríklad na základe zmluvy, rovnako neprechádza ani na iného nástupcu dedením. Ministerstvo hospodárstva získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.

