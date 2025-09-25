Ferenčák je po vyhnutí sa konsolidácii na veľmi tenkom ľade: Dráma v pléne, mladý Bartek naňho začal kričať!

BRATISLAVA - Je dokonané. Parlament schválil v poradí svoju už tretiu konsolidačnú vlnu tejto vlády, no nie každý sa pridal. Nehlasoval totiž primátor Kežmarku a poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák a jeho podstatne mladší kolega mu to dal poriadne pocítiť.
archívne video
Má to Ferenčák v Hlase spočítané?
O náhlom konflikte bezprostredne po hlasovaní informovali Hospodárske noviny. Ešte predtým v éteri zaznelo, že Ferenčák je na veľmi tenkom ľade, čo sa týka dôvery zo strany klubu Hlas-SD. Svoju nespokojnosť s jeho hlasovaním dal verejnosti najavo už predseda klubu Róbert Puci. Ten si myslí, že Ferenčák už stratil dôveru celého klubu a situáciu idú čo najskôr riešiť. S Ferenčákom sa bude rozprávať aj predseda strany Matúš Šutaj Eštok.
Parlament nakoniec PRETLAČIL konsolidačný balík: Koalícia opakovane zarezala rozpravu, v sále bol chaos!
Nikto ma neprinúti hlasovať za tento balík, vyhlásil Ferenčák
Ferenčák bol totiž jediným poslancom koalície, ktorý sa pri hlasovaní o konsolidačnom balíčku rozhodol nehlasovať. Balík dohromady teda prešiel 78 hlasmi. "Hlasoval som podľa svojho presvedčenia a nikto ma nemôže prinútiť inak," odôvodnil Ferenčák svoje rozhodnutie.
Ferenčák sa však naďalej cíti byť v koalícii. "Stále stojím na strane koalície i za jej hodnotami," prehovoril.
Na Ferenčákovi sa vyzúril aj Bartek
Puciho vystúpenie však nebolo všetko, pretože sa hneď po hlasovaní ozval aj ďalší poslanec Hlasu, ktorý si rozhodne nenecháva jazyk za zubami. Bartek začal na Ferenčáka pokrikovať a spochybňovať jeho vernosť.
Puci chce teraz s Ferenčákom jeho postupy riešiť. Nechal sa tiež počuť, že Ferenčákova pozícia je v strane momentálne nahnutá.
"Do konca týždňa sa rozhodneme a dáme vám vedieť," prisľúbil pre HN Puci. Ferenčák pritom patrí medzi zakladajúcich členov Hlasu a jeho postoje v strane mu zrejme aj preto doteraz prechádzali. Podporujú ho totiž aj okolití starostovia a primátori z jeho regiónu a rovnako je v súčasnosti jediný aktívny člen z koalície v bruselskej frakcii Socialistov.
Známy rebel
Ferenčák je už pomerne dlhé obdobie známym rebelom v radoch koalície. Patril tiež k "odboju" Hlas rozumu, ktorý v istom čase viedol Samuel Migaľ, kým sa nestal ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, no táto partička zložená ešte z Romana Mikulca a Radomíra Šalitroša sa zakrátko rozpadla a rebelovať ostal len Ferenčák. Prejavilo sa to aj tým, že odmietal napríklad podporiť slávnu hrádzu proti progresivizmu, ktorá spočívala v ústavných zmenách a definovaní dvoch pohlaví - muža a ženy.
Je otázne, aká bude Ferenčákova budúcnosť, no dá sa teoretizovať, že po poslednom kroku pri hlasovaní o konsolidácii sú jeho dni v klube a strane Hlas-SD zrátané.