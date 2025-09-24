Parlament nakoniec PRETLAČIL konsolidačný balík: Koalícia opakovane zarezala rozpravu, v sále bol chaos!

BRATISLAVA - Po dlhých týždňoch sa parlament rozhodol schváliť najnovšie konsolidačné opatrenia z dielne Ladislava Kamenického (Smer-SSD). Opozícia koalíciu v sále vypískala. Navyše bola opätovne zarezaná aj personálne obsiahla rozprava, a to hneď v druhom a aj treťom čítaní.
- parlament schválil tretí konsolidačný balík z dielne Ladislava Kamenického,
- opozícia ešte pred hlasovaním opustila sálu,
- koalícia proti vôli opozície náhle predčasne ukončila rozpravu počas druhého a tretieho čítania, v rozprave bolo prihlásených ešte niekoľko desiatok poslancov, ktorí už nedostali príležitosť vystúpiť,
- konsolidačný balík zvyšuje dane a odvody živnostníkom a aj zamestnancom a zruší tri dni pracovného pokoja, namiesto sviatku počas 6. januára padol za obeť 15. september,
- konsolidačné opatrenia podporilo 78 poslancov.
Aktualizácia 20:49
Hlasovanie podporili všetci členovia koaličných klubov, okrem Jána Ferenčáka z Hlasu-SD.
V parlamente mali opoziční poslanci niekoľko dôvodov na frustráciu. Prvým je samozrejme znenie konsolidačného balíka ako celku, ktorý sa snažili vyvážiť pozmeňovacími návrhmi a rozpravou, ktorá bola, ako pri poslednom raze, opäť prerušená predsedajúcim schôdze. V tomto prípade to bol šéf Národnej rady Richard Raši (Hlas-SD) kto rozpravu takto razantne ukončil, čo odobrili 78 poslanci svojím hlasovaním. Zdržal sa však poslanec Ján Ferenčák z Hlasu, ktorý takéto ukončenie rozpravy nepodporil.
Opozícia pri tomto kroku búchala do poslaneckých lavíc a viacerí spoločne kričali: "hanba, hanba!".
Ústne bolo pritom ešte do rozpravy prihlásených ďalších približne 40 rečníkov, ktorí mali mať desať minút na svoje vystúpenie. Nič z toho sa však nestalo a posledným vystupujúcim bol Miroslav Radačovský.
Posledné Kamenického vystúpenie
Ešte predtým však v pléne vystúpil na záver rozpravy minister financií Ladislav Kamenický, ktorý neustále zvyšoval hlas, pričom opozíciu opätovne kritizoval, že im zanechali financie v katastrofálnom stave, čo po nich musí koalícia naprávať. Zdôraznil, že o konsolidačnom balíčku sa rokovalo dokopy päť dní a opozícia vraj mala šancu prichádzať s návrhmi v časoch, keď bola pri moci.
Kamenického vystúpenie nabúral Matovič s transparentom
Kamenický však vystúpenie zrejme neukončil tak, ako si predstavoval, keďže zaúradoval kontroverzný poslanec a expremiér Igor Matovič z hnutia Slovensko. Ten si aj pri tejto príležitosti nachystal transparent so šípkou a popisom "Klamár". Šéf rezortu ani vystúpenie poriadne neukončil a dianie v parlamente sa posunulo do ďalšieho deja. Poslanci začali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch opozície, ktorých bolo skutočne neúrekom. "Vypadni", "choď preč,“ kričal na Matoviča minister.
Konečné hlasovanie o konsolidačnom balíčku na rok 2026
Po sérii hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch prišlo tretie čítanie a v ňom ďalšia rozprava. Pár desiatok minút po pol deviatej večer nakoniec prišlo na konečné hlasovanie o konsolidačnom balíku. Ten podporilo celkom 78 poslancov. Ešte pred hlasovaním sálu na protest opustili všetci poslanci opozície.
Niekoľko minút pred finálnym rozhodnutím sa pre verejnosť vyjadril šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ten sa podľa vlastných slov už ani nečuduje, že sa proti vládnym stranám odvracajú vlastní voliči.
Ešte niekoľko minút pred opätovným a náhlym ukončením rozpravy, tentokrát v treťom čítaní, poslanec Ondrej Dostál z SaS upozorňoval na to, že v súvislosti so zrušením dňa pracovného pokoja na kresťanské sviatky dochádza k porušeniu zákona so sv. stolicou a k porušeniu ústavy. "Budete vedome hlasovať za protiústavný zákon," varoval Dostál.
Verejnosť však doteraz nemá vedomosti o tom, aké bude šetrenie na strane štátu a koaliční politici verejnosti a novinárom odkazujú, že sa to dozvedia z verejných dát a tabuliek pri predkladaní rozpočtu počas jesene. Koaliční predstavitelia, vrátane Kamenického, však už vopred avizovali, že sa budú musieť uskromniť samotné ministerstvá. Rozpočet musí byť schválený do 21. novembra.