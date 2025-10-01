Vláda prerokuje stratégiu boja proti praniu špinavých peňazí i bilančné správy

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR by malo do konca septembra 2026 vypracovať návrh novely Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších súvisiacich právnych noriem v závislosti od právnych nástrojov EÚ a medzinárodných zmlúv. Vyplýva to z Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Materiálom, ktoré navrhujú implementáciu opatrení v súvislosti s aktualizovanou analýzou rizík a postupov, sa bude na stredajšom rokovaní venovať vláda.
Kabinet bude na svojej 105. schôdzi takisto schvaľovať Správu za rok 2024 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Bilančný materiál navrhuje aj priority v štátnej politike smerujúcej ku krajanským komunitám na rok 2026, vyzýva v tejto súvislosti venovať osobitnú pozornosť budovaniu vzťahov s novými slovenskými diaspórami a takisto pokračovať v snahách o vytvorenie centrálneho registra Slovákov žijúcich v zahraničí.
Ministri prerokujú aj výročnú správu o lesnom hospodárstve za minulý rok, v ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že tržby a výnosy subjektov v lesnom hospodárstve SR za minulý rok dosiahli 1,331 miliardy eur a v porovnaní s rokom 2023 vzrástli o 3,4 percenta. Agrorezort predloží i výročnú správu o poľnohospodárstve a potravinárstve, v tej uvádza, že poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 181,4 milióna eur, pričom tento výsledok bol ovplyvnený najmä rekordným objemom podpôr vyplatených poľnohospodárskym subjektom.