Nehoda v Košiciach: Autobus MHD skončil na zvodidlách a narazil do stĺpa

KOŠICE - Autobus mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach skončil v stredu skoro ráno na zvodidlách, pričom narazil do stĺpa. Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. V autobuse neboli cestujúci. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje, že zastávka Pri hati v smere do centra je do vyslobodenia vozidla mimo prevádzky.
Vodič išiel okolo 3.30 h po Hlinkovej ulici smerom na Vodárenskú. „Pri zastávke MHD 'Pri hati' sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, s vozidlom vyšiel na zvodidlá po pravej strane a následne narazil do stĺpa trakčného vedenia,“ uviedla Ivanová s tým, že dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. Na mieste mu uložili blokovú pokutu.
Poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko spresnil, že vodič sa s autobusom presúval z garáže na železničnú stanicu, kde mal vykonávať spoj nočnej linky N2. „Podľa informácií od vodiča mu prišlo nevoľno a z dôvodu zdravotnej indispozície vyšiel mimo cestu na zvodidlá,“ povedal. Výška škody zatiaľ nie je známa. S vyslobodzovaním vozidla sa má podľa neho začať po skončení rannej dopravnej špičky. Aby autobus dostali opäť na cestu, majú použiť ťažkú techniku.