Desivá nehoda v Novozámockom okrese: Mladému vodičovi sa stal osudný náraz do cisterny! Z auta ostal len šrot

ŠURANY - Obrovská tragédia v Novozámockom okrese. V noci došlo medzi obcami Komjatice a Šurany k vážnej dopravnej nehode. Mladému vodičovi skočila do cesty srnka, po zrážke následne narazil do cisterny, pričom obe autá skončili mimo vozovky. Pre mladého šoféra mala nehoda tragický koniec.
"Záchranné zložky boli včera v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi Komjaticami a Šuranmi v Novozámockom okrese. Vodič vozidla Hyundai z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do cisterny," informovala nitrianska polícia na sociálnej sieti. Ako dodali, vodič zraneniam na mieste podľahol.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.
Podľa redaktorky TV JOJ Diany Pavlisovej sa pred nárazom do cisterny udiala ešte jedna udalosť. Mladému vodičovi mala cestu skrížiť srnka. Po zrážke s vysokou zverou mal následne naraziť do cisterny. Informovala o tom na sociálnej sieti.