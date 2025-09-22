DESIVÁ nehoda na Čertovici! FOTO Auto sa zrazilo s dvoma motorkami, zasahoval vrtuľník

BREZNO - Na horskom priechode Čertovica došlo v nedeľu (21. 9.) k vážnej dopravnej nehode medzi osobným vozidlom a dvoma motorkami. Zranili sa tri osoby, zasahovať museli okrem pozemných záchranný zložiek aj leteckí záchranári.
Na horskom priechode Čertovica sa odohrala vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné motorové vozidlo s dvoma motocyklami. "V nedeľu (21. 9.) prijali posádky RLP Brezno a RZP Bystrá hlásenie z Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o dopravnej nehode motorového vozidla a dvoch motoriek pod vrcholom horského prechodu Čertovica," informovala Záchranná zdravotná služba NsP Brezno. Vzhľadom na závažnosť situácie bola privolaná aj vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu.
Po príchode na miesto nehody záchranári zistili, že sú zranené tri osoby. Rozsah ich poranení sa líšil od ľahkých cez stredne ťažké až po ťažké. Lekár VZZS bol na miesto nehody spustený pomocou navijaku, aby mohol v spolupráci s posádkou RLP Brezno poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť najťažšie zranenej osobe.
Po stabilizácii stavu bol pacient s ťažkými zraneniami letecky transportovaný na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Zároveň posádka RZP Bystrá zabezpečila prevoz pacienta so stredne ťažkými poraneniami do Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pri transporte boli využité imobilizačné pomôcky na minimalizáciu ďalších komplikácií.