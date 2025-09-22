Dve ťažké nehody, dvaja mŕtvi motorkári! FOTO Jeden stroj zostal na šrot, po druhého muža letel vrtuľník

HORNÉ VESTENICE - Záver víkendu poznačili smrteľné nehody. V nedeľu v poobedňajších hodinách došlo na ceste I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrel motorkár. K ďalšej smrteľnej nehode v hlavnej úlohe s motorkárom priššlo v okrese Žarnovica
"Na základe doteraz zisteného, 52-ročný vodič motocykla zn. Honda, jazdiaci v smere od Trenčína na Prievidzu, z doposiaľ nezistených príčin narazil prednou časťou motocykla do zadnej časti pred ním idúceho osobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia Kombi," uviedla trenčianska krajská polícia.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Vodič motocykla však "žiľ utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. U vodiča motocykla bola nariadená súdnolekárska pitva, kde sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok.
"80 ročný vodič osobného motorového vozidla a jeho 83 ročná spolujazdkyňa utrpeli tiež zranenia, avšak sú mimo ohrozenia života. Taktiež bola u neho vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s negatívnym výsledkom," dodala polícia.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
Smrteľná nehoda aj v okrese Žarnovica
Život 44-ročného motorkára vyhasol v nedeľu podvečer aj na ceste vedúcej cez obec Veľké Pole, časť Penhýbeľ, v okrese Žarnovica. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla na sociálnej sieti, motocyklista pri prejazde pravotočivou zákrutou narazil do zvodidiel na ľavej strane cesty a spadol. „Pri nehode utrpel ťažké zranenia, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice, kde však následkom zranení podľahol,“ konštatovala polícia.
Bližšie okolnosti nehody, ako aj presná príčina sú podľa polície predmetom jej vyšetrovania. „Pribratí boli aj znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva,“ dodala.