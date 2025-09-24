Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!

Dav pokrikoval na Majerského, aby nehlasoval s Ficom. Zobraziť galériu (5)
Dav pokrikoval na Majerského, aby nehlasoval s Ficom. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Presun napätej atmosféry kvôli konsolidácii z parlamentu na námestia je evidentný. Aj keď v utorok 23. septembra už prišlo v Bratislave na protest o niekoľko tisíc ľudí menej, opozičníci mali stále čo povedať. Bol medzi nimi aj šéf KDH Milan Majerský, ktorý však až tak kladne prijatý nebol. Čo sa stalo?

VIDEO Skandovanie davu na Milana Majerského začína približne v čase 33:56:

Protesty "proti ožobračovaniu" mali svoje pokračovanie aj v utorok, kedy sa na námestia po celom Slovensku chystali tisíce ľudí. Tí vyjadrili svoju nespokojnosť s avizovaným tretím konsolidačným balíkom. Výnimkou nebolo ani hlavné mesto, kam si to na tribúnu namierili Jaroslav Naď, Michal Šimečka či Alojz Hlina. Svojou troškou prispel aj Milan Majerský, ktorý okrem iného ľuďom povedal, že každá z opozičných strán je iná a majú medzi sebou evidentné rozdiely.

Majerského stret s realitou
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nespokojný dav

"Ale aj napriek tomu hľadáme spoločné cesty na to, aby sme vymenili túto vládu," povedal predseda KDH. Sotva však prešiel k ďalším témam svojho prejavu a z davu pod ním sa začali ozývať nespokojní ľudia. Tí so totiž spomenuli na jeho politické flirty s koaličným Smerom-SSD, ktorý chcel meniť ústavu. "Nehlasuj s Ficom! Nehlasuj s Ficom!" ozývalo sa opakovane námestím najskôr od jedného-dvoch ľudí, no za krátku dobu túto vetu skandovali stovky ľudí.

Majerského stret s realitou
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na Majerského tvári bolo odrazu vidieť mierne zneistenie a emócie, ktoré pramenili z tohto momentu. Niektorí prítomní ľudia na proteste si totiž veľmi dobre pamätali nedávnu chuť KDH podieľať sa na hlasovaní o "hrádzi proti progresivizmu". Potom sa Majerský snažil dav upokojiť. "KDH bolo pri tom, keď padli komunisti, aj pri tom, keď padol Mečiar. A KDH bude pri tom, keď padne Fico," povedal Majerský, no dav sa mu utíšiť a ani inak presvedčiť veľmi nedarilo. Zakrátko Majerský svoj prejav ukončil a z pódia odišiel.

Galantný Šimečka

Nasledovali ešte ďalší rečníci, no posledným z nich bol líder najsilnejšieho opozičného Progresívneho Slovenska. Michal Šimečka sa hneď v úvode svojho prejavu (zjavne v rámci reakcie na tento incident) rozhodol svojho možného budúceho koaličného partnera obrániť.

Majerského stret s realitou
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Chcem na začiatok povedať, že si veľmi vážim, že sú tu s nami naši politickí partneri z Demokratov z SaS ... a že je tu s nami predseda KDH Milan Majerský. Ja si svojich partnerov vážim. Ja im dôverujem! A žiadam vás o to isté, lebo v jednote je sila, a preto je dôležité, že sme tu spolu, lebo Fico je už v koncoch a má už len jedinú hru - zastrašiť nás, rozdeliť a unaviť, aby sme to vzdali, ale my to nevzdáme a tu sa prepočítal," povedal rázne k davu šéf PS.

Čo na to odborníci?

V rámci tohto incidentu sme oslovili politológa Michal Cirner z Prešovskej univerzity. Na celú vec má jasný názor. "Bratislava bola vo voľbách 2023 výrazne "modrá". PS tam má silnú pozíciu. Nie nadarmo ju politickí oponenti častujú ako sídlo bájnych liberálnych kaviarní. Bratislava je progresívna, jej verejnosť je silne angažovaná a sú to často liberálne zmýšľajúci ľudia, ktorým nie sú poväčšine až také blízke kresťanské a konzervatívne hodnoty KDH. Pán Majerský ako predseda KDH to má teda v Bratislave zložitejšie ako keby vystupoval na Orave alebo niekde v Prešovskom kraji. Podobne, pán Šimečka by nemal zrejme taký úspech v baštách konzervatívcov," vysvetľoval si Cirner pokrik davu na Majerského.

Svojím názorom prispel aj Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Pán Majerský dostal spätnú väzbu od občanov, hoci väčšina občanov na mítingu asi nebola – vzhľadom na hlavné mesto a okolie, kde KDH nemá svoju baštu – z radov voličov KDH. KDH si robí prieskumy verejnej mienky a viac sa riadi výsledkami prieskumov, než aktuálnymi náladami na mítingu v jednom, hoci hlavnom meste. Ak KDH napríklad z prieskumov vychádza, že spolupráca KDH so Smerom väčšine voličskej základne neprekáža, bude tú kresťanskí demokrati robiť tak, ako to robili doteraz," tvrdí Štefančík.

Politológ Radoslav Štefančík.
Zobraziť galériu (5)
Politológ Radoslav Štefančík.  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hrádza proti progresivizmu

Čo bola vlastne povestná hrádza proti progresivizmu? Bol to premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý svojho času na začiatku roka 2025 ohlasoval na tlačovej konferencii zmenu ústavy. Už skôr mal na Slavíne prejav o akejsi hrádzi proti progresivizmu, ktorá dostala na tejto tlačovej konferencii aj formálnu podobu v snahe o zmenu ústavy. Na tú však potreboval premiér v parlamente aspoň 90 hlasov, na čo koalícia počtovo nestačí, a tak musel loviť práve v opozícii.

MIMORIADNE Fico chce meniť Ústavu SR! Návrh sa týka PIATICH okruhov... Zakotviť chce dve pohlavia aj suverenitu SR Prečítajte si tiež

MIMORIADNE Fico chce meniť Ústavu SR! Návrh sa týka PIATICH okruhov... Zakotviť chce dve pohlavia aj suverenitu SR

Boli to práve poslanci KDH, ktorí na túto stratégiu odpovedali kladne a väčšina z nich sa netajila, že je to ich stranícky hodnotový postoj, aby sa tieto zmeny do ústavy pretavili. Medzi iným aj formulka o tom, že na Slovensku existujú len dve pohlavia - muž a žena. Koalícia by si tieto zmeny zrejme už dávno odhlasovala, keby nebolo dvoch rebelov, ktorí sa v KDH ostro ohradili voči snahe Smeru meniť ústavu. Ide o Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí povedali jasné nie. Tým pádom nemala koalícia dosť hlasov a návrh stále nie je na programe dňa - zrejme aj pre nedostatok hlasov.

V neprospech zmeny ústavy sa navyše podpísala aj nečakaná smrť poslankyne Anny Záborskej z klubu hnutia Slovensko, ktorá mala konzervatívne postoje a zmeny by pravdepodobne podporila tiež. Jej miesto však zaujal Igor Dušenka, ktorý sa nestotožňuje so zmenami ústavy, a rovnako tak ani hnutie Slovensko. To sa totiž vymedzuje voči tomu, ako hlasuje Kresťanská únia, ktorá s nimi do parlamentu prišla vo forme koalície.

Viac o téme: ProtestústavaDavSkandovanieKDHMilan MajerskýBratislavaKresťanskodemokratické hnutieDve pohlaviaHrádza proti progresivizmu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Náhla zmena! 6. január
Náhla zmena! 6. január ostane dňom pracovného pokoja, namiesto neho máme prísť o TENTO sviatok
Domáce
Milan Majerský
Hrádza proti progresivizmu sa Ficovi rúca: Majerský kritizuje kroky vlády
Domáce
FOTO Igor Dušenka
Náhradník v parlamente za nebohú Záborskú oznámil, ako bude hlasovať o novele ústavy
Domáce
FOTO Ďalší COMING OUT v
Ďalší COMING OUT v slovenskej politike: Známy poslanec progresívcov vystúpil v pléne a všetkým padla sánka!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk Hnutia Slovensko na tému: Aktuálna politická situácia
Tk Hnutia Slovensko na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti
V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
Správy

Domáce správy

Polícia pátra
Polícia pátra po 59-ročnom Antonovi Trogovi z obce Povina: Naposledy bol videný v Žiline
Domáce
FOTO Majerského stret s realitou
Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!
Domáce
Nehoda v Košiciach: Autobus
Nehoda v Košiciach: Autobus MHD skončil na zvodidlách a narazil do stĺpa
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

Péter Szijjártó
Szijjártó reagoval na snahu Trumpa presvedčiť Orbána, aby nenakupoval ruskú ropu
Zahraničné
Maia Sanduová
Moldavsko pred voľbami čelí vlnám dezinformácií: Sanduová sa stala terčom deepfake videí
Zahraničné
Berlínske letisko sa spamätáva
Berlínske letisko sa spamätáva z kyberútoku: Cestujúci musia počítať s čakaním a zrušenými letmi
Zahraničné
Krajiny G7 označili narúšanie
Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné
Zahraničné

Prominenti

Fran Drescher
Hviezda (67) seriálu Pestúnka Franny sa dočkala: Dostane hviezdu na chodníku slávy!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Ornella Koktová
Najznámejšia česká milenka (32) OHURUJE krivkami: Schudnuté telo ukázala v spodnej bielizni!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Maya Jama
Fúúúha! Odvážny výstrih známej moderátorky... Skoro jej VYPADLI!
Zahraniční prominenti
Trochu inak s Adelou
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti
FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!

Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár
Obrovské sklamanie Slovákov, chýbal nám jediný gól: Sme smutní, zaslúžili sme si postúpiť
Obrovské sklamanie Slovákov, chýbal nám jediný gól: Sme smutní, zaslúžili sme si postúpiť
Futsal

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Bezpečnosť
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farby, ktoré vám pridajú sexappeal: Ako si vybrať odtieň podľa typu pleti?
Móda
Farby, ktoré vám pridajú sexappeal: Ako si vybrať odtieň podľa typu pleti?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Majerského stret s realitou
Domáce
Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!
Taký krásny list od
Domáce
Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdu v schránkach poukážky na stovky eur
Náhla zmena! 6. január
Domáce
Náhla zmena! 6. január ostane dňom pracovného pokoja, namiesto neho máme prísť o TENTO sviatok
Dostane sa Mikuláš Černák
Domáce
Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!

Ďalšie zo Zoznamu