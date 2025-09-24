Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!

BRATISLAVA - Presun napätej atmosféry kvôli konsolidácii z parlamentu na námestia je evidentný. Aj keď v utorok 23. septembra už prišlo v Bratislave na protest o niekoľko tisíc ľudí menej, opozičníci mali stále čo povedať. Bol medzi nimi aj šéf KDH Milan Majerský, ktorý však až tak kladne prijatý nebol. Čo sa stalo?
Protesty "proti ožobračovaniu" mali svoje pokračovanie aj v utorok, kedy sa na námestia po celom Slovensku chystali tisíce ľudí. Tí vyjadrili svoju nespokojnosť s avizovaným tretím konsolidačným balíkom. Výnimkou nebolo ani hlavné mesto, kam si to na tribúnu namierili Jaroslav Naď, Michal Šimečka či Alojz Hlina. Svojou troškou prispel aj Milan Majerský, ktorý okrem iného ľuďom povedal, že každá z opozičných strán je iná a majú medzi sebou evidentné rozdiely.
Nespokojný dav
"Ale aj napriek tomu hľadáme spoločné cesty na to, aby sme vymenili túto vládu," povedal predseda KDH. Sotva však prešiel k ďalším témam svojho prejavu a z davu pod ním sa začali ozývať nespokojní ľudia. Tí so totiž spomenuli na jeho politické flirty s koaličným Smerom-SSD, ktorý chcel meniť ústavu. "Nehlasuj s Ficom! Nehlasuj s Ficom!" ozývalo sa opakovane námestím najskôr od jedného-dvoch ľudí, no za krátku dobu túto vetu skandovali stovky ľudí.
Na Majerského tvári bolo odrazu vidieť mierne zneistenie a emócie, ktoré pramenili z tohto momentu. Niektorí prítomní ľudia na proteste si totiž veľmi dobre pamätali nedávnu chuť KDH podieľať sa na hlasovaní o "hrádzi proti progresivizmu". Potom sa Majerský snažil dav upokojiť. "KDH bolo pri tom, keď padli komunisti, aj pri tom, keď padol Mečiar. A KDH bude pri tom, keď padne Fico," povedal Majerský, no dav sa mu utíšiť a ani inak presvedčiť veľmi nedarilo. Zakrátko Majerský svoj prejav ukončil a z pódia odišiel.
Galantný Šimečka
Nasledovali ešte ďalší rečníci, no posledným z nich bol líder najsilnejšieho opozičného Progresívneho Slovenska. Michal Šimečka sa hneď v úvode svojho prejavu (zjavne v rámci reakcie na tento incident) rozhodol svojho možného budúceho koaličného partnera obrániť.
"Chcem na začiatok povedať, že si veľmi vážim, že sú tu s nami naši politickí partneri z Demokratov z SaS ... a že je tu s nami predseda KDH Milan Majerský. Ja si svojich partnerov vážim. Ja im dôverujem! A žiadam vás o to isté, lebo v jednote je sila, a preto je dôležité, že sme tu spolu, lebo Fico je už v koncoch a má už len jedinú hru - zastrašiť nás, rozdeliť a unaviť, aby sme to vzdali, ale my to nevzdáme a tu sa prepočítal," povedal rázne k davu šéf PS.
Čo na to odborníci?
V rámci tohto incidentu sme oslovili politológa Michal Cirner z Prešovskej univerzity. Na celú vec má jasný názor. "Bratislava bola vo voľbách 2023 výrazne "modrá". PS tam má silnú pozíciu. Nie nadarmo ju politickí oponenti častujú ako sídlo bájnych liberálnych kaviarní. Bratislava je progresívna, jej verejnosť je silne angažovaná a sú to často liberálne zmýšľajúci ľudia, ktorým nie sú poväčšine až také blízke kresťanské a konzervatívne hodnoty KDH. Pán Majerský ako predseda KDH to má teda v Bratislave zložitejšie ako keby vystupoval na Orave alebo niekde v Prešovskom kraji. Podobne, pán Šimečka by nemal zrejme taký úspech v baštách konzervatívcov," vysvetľoval si Cirner pokrik davu na Majerského.
Svojím názorom prispel aj Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Pán Majerský dostal spätnú väzbu od občanov, hoci väčšina občanov na mítingu asi nebola – vzhľadom na hlavné mesto a okolie, kde KDH nemá svoju baštu – z radov voličov KDH. KDH si robí prieskumy verejnej mienky a viac sa riadi výsledkami prieskumov, než aktuálnymi náladami na mítingu v jednom, hoci hlavnom meste. Ak KDH napríklad z prieskumov vychádza, že spolupráca KDH so Smerom väčšine voličskej základne neprekáža, bude tú kresťanskí demokrati robiť tak, ako to robili doteraz," tvrdí Štefančík.
Hrádza proti progresivizmu
Čo bola vlastne povestná hrádza proti progresivizmu? Bol to premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý svojho času na začiatku roka 2025 ohlasoval na tlačovej konferencii zmenu ústavy. Už skôr mal na Slavíne prejav o akejsi hrádzi proti progresivizmu, ktorá dostala na tejto tlačovej konferencii aj formálnu podobu v snahe o zmenu ústavy. Na tú však potreboval premiér v parlamente aspoň 90 hlasov, na čo koalícia počtovo nestačí, a tak musel loviť práve v opozícii.
MIMORIADNE Fico chce meniť Ústavu SR! Návrh sa týka PIATICH okruhov... Zakotviť chce dve pohlavia aj suverenitu SR
Boli to práve poslanci KDH, ktorí na túto stratégiu odpovedali kladne a väčšina z nich sa netajila, že je to ich stranícky hodnotový postoj, aby sa tieto zmeny do ústavy pretavili. Medzi iným aj formulka o tom, že na Slovensku existujú len dve pohlavia - muž a žena. Koalícia by si tieto zmeny zrejme už dávno odhlasovala, keby nebolo dvoch rebelov, ktorí sa v KDH ostro ohradili voči snahe Smeru meniť ústavu. Ide o Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí povedali jasné nie. Tým pádom nemala koalícia dosť hlasov a návrh stále nie je na programe dňa - zrejme aj pre nedostatok hlasov.
V neprospech zmeny ústavy sa navyše podpísala aj nečakaná smrť poslankyne Anny Záborskej z klubu hnutia Slovensko, ktorá mala konzervatívne postoje a zmeny by pravdepodobne podporila tiež. Jej miesto však zaujal Igor Dušenka, ktorý sa nestotožňuje so zmenami ústavy, a rovnako tak ani hnutie Slovensko. To sa totiž vymedzuje voči tomu, ako hlasuje Kresťanská únia, ktorá s nimi do parlamentu prišla vo forme koalície.