Námestia na Slovensku zaplnili ďalšie davy ľudí: Opozičníci sa opäť spojili proti konsolidácii vlády

BRATISLAVA - V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko, SaS, KDH a mimoparlamentní Demokrati.
VIDEO Protest na námestí v Bratislave:
„Táto vláda sa ľuďom vysmieva. Nedokáže šetriť na sebe, zvyšuje ľuďom odvody i dane, ruší sviatky. A nechcú, aby sme o tom hovorili. V parlamente nás umlčali, preto pokračujeme na námestiach po celom Slovensku,“ uviedli organizátori.
Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Pezinku, Myjave, Martine, Rimavskej Sobote, Revúcej či vo Svidníku.