Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Námestia na Slovensku zaplnili ďalšie davy ľudí: Opozičníci sa opäť spojili proti konsolidácii vlády

Opozícia sa opäť postavila na námestia po Slovensku.
Opozícia sa opäť postavila na námestia po Slovensku. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko, SaS, KDH a mimoparlamentní Demokrati.

VIDEO Protest na námestí v Bratislave:

Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Táto vláda sa ľuďom vysmieva. Nedokáže šetriť na sebe, zvyšuje ľuďom odvody i dane, ruší sviatky. A nechcú, aby sme o tom hovorili. V parlamente nás umlčali, preto pokračujeme na námestiach po celom Slovensku,“ uviedli organizátori.

Generálny štrajk si prisvojuje PS: Politológ prehovoril, politici by si priali rok '89, no žijeme inú dobu Prečítajte si tiež

Generálny štrajk si prisvojuje PS: Politológ prehovoril, politici by si priali rok '89, no žijeme inú dobu

Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Pezinku, Myjave, Martine, Rimavskej Sobote, Revúcej či vo Svidníku.

Galéria: Protest proti konsolidácii v Bratislave

Viac o téme: ProtestOpozíciaKonsolidácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odborári plánujú na koniec
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred Národnou radou SR
Domáce
Francúzsko čelí masívnym protestom
Francúzsko čelí masívnym protestom proti projektu podzemného úložiska jadrového odpadu
Zahraničné
Tisíce ľudí v Nemecku
Tisíce ľudí v Nemecku protestovali proti klimatickej politike vlády
Zahraničné
Na diaľnici sa nachádzalo
Na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí! Holandská polícia zasahovala na protiimigračnom proteste
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Správy
Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene, tvrdí Robert Kaliňák
Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene, tvrdí Robert Kaliňák
Správy
Robert Kaliňák po rokovaní ministrov krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC)
Robert Kaliňák po rokovaní ministrov krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC)
Správy

Domáce správy

Premiér SR Robert Fico
Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá, uviedol premiér
Domáce
Ilustračné foto
Silný vietor zasiahne Košický kraj: Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa
Domáce
Šimkovičová dala za letenky
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA
Domáce
Senica dá rodičom prvákov 100 eur na školské potreby – žiadosti prijímajú do 31. októbra
Senica dá rodičom prvákov 100 eur na školské potreby – žiadosti prijímajú do 31. októbra
Regióny

Zahraničné

Hamas zavrhol Trumpovo tvrdenie,
Hamas zavrhol Trumpovo tvrdenie, že hnutie odmieta ponuky na prímerie s Izraelom
Zahraničné
Východná hranica NATO musí
Východná hranica NATO musí byť chránená bez ohľadu na krajinu, uviedol Pellegrini
Zahraničné
Obézny alebo chudý: Kto
Obézny alebo chudý: Kto má väčšiu šancu na dlhší život? Štúdia priniesla prekvapivý výsledok
Zahraničné
Talianska premiérka Giorgia Meloniová
Taliansko uzná Palestínu až po prepustení rukojemníkov, uviedla Meloniová
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Christina Aguilera (44) rovnako
Christina Aguilera (44) rovnako SEXI ako kedysi: Oprášila svoj ikonický outfit spred 20 rokov!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Sľub. Na
Prešibaná Kristína Sisková zo Sľubu: Takto rafinovane BALILA CHLAPOV... na lep jej sadol aj Fašiang!
Domáci prominenti
Nízlová a Kolárovský opäť
Nízlová a Kolárovský opäť pokope: Spojila ich dobrá vec!
Domáci prominenti
VIDEO Porotcovský kat z
VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk
FOTO Žena chce byť živá
Žena chce byť živá Barbie: Na svoju premenu minula vyše 250-tisíc eur! Jej staré FOTO šokujú internet
Zaujímavosti
Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!

Šport

Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
Futsal
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
WTA
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obézny alebo chudý: Kto
Zahraničné
Obézny alebo chudý: Kto má väčšiu šancu na dlhší život? Štúdia priniesla prekvapivý výsledok
Šimkovičová dala za letenky
Domáce
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA
Generálny štrajk si prisvojuje
Domáce
Generálny štrajk si prisvojuje PS: Politológ prehovoril, politici by si priali rok '89, no žijeme inú dobu
Námestia na Slovensku zaplnili
Domáce
Námestia na Slovensku zaplnili ďalšie davy ľudí: Opozičníci sa opäť spojili proti konsolidácii vlády

Ďalšie zo Zoznamu