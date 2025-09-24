Pellegrini v Bezpečnostnej rade OSN apeloval na ukončenie vojny na Ukrajine

NEW YORK - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) v New Yorku apeloval na ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine.
„Ako susedná krajina je Slovensko veľmi znepokojené situáciou na Ukrajine. Dôsledky (vojny) presahujú hranice Ukrajiny a ovplyvňujú globálny mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Pred 80 rokmi bola vytvorená Charta OSN, aby zabránila komukoľvek vnucovať svoju vôľu suverénnym susedom alebo zaberať územia silou. Musíme sa proti takýmto činom rozhodne postaviť,“ otvoril svoj príhovor prezident SR.
Slovensko vidí, aké ťažké dôsledky má vojna
Podľa Pellegriniho má bezpečnostná rada dôležitú úlohu udržiavať mier a bezpečnosť a dodržiavať Chartu OSN. „Vojna na Ukrajine však trvá už viac než 1300 dní. Nie je to len európsky problém. Týka sa nás všetkých. Dlho sme verili, že takéto stretnutia nebudú potrebné. Musíme dôsledne brániť Chartu OSN, aby sa takéto správanie v budúcnosti nikde na svete nezopakovalo,“ pokračoval prezident.
Pellegrini na BR OSN povedal, že je „našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tento konflikt ukončili“. „Ako krajina, ktorá má vojnu priamo na svojich hraniciach, Slovensko vidí, aké ťažké dôsledky má. Obete na životoch civilistov, ničenie infraštruktúry a porušovanie humanitárneho práva. Táto vojna má vážne dôsledky pre môj región a európsku bezpečnosť,“ vyhlásil Pellegrini.
"Otvorené dvere k rokovaniam“ by nemali byť vnímané ako slabosť
Prezident uviedol, že napriek rokovaniam medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške nebola stále uzavretá zmluva o prímerí. „Rusko odmieta prestať bojovať, čím núti Ukrajinu brániť seba, svojich ľudí a svoje hranice. Nedávno došlo k znepokojujúcim incidentom, ktoré sa týkali našich spojencov. Pred dvoma týždňami ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska, nášho suseda a spojenca. Chcem vyjadriť svoju silnú podporu a solidaritu s Poľskom, ako aj s Estónskom a Rumunskom,“ dodal.
Podľa Pellegriniho by nemali byť „otvorené dvere k rokovaniam“ vnímané ako slabosť alebo výzva k ďalšiemu násiliu. „Nie je prekvapujúce, že sa prijímajú opatrenia v reakcii na ohrozenie našej spoločnej bezpečnosti. Slovensko dôsledne vyzýva k rýchlemu a mierovému riešeniu vojny na Ukrajine vrátane priamych rokovaní s Ukrajinou, krajinou, ktorá je najviac postihnutá. Sme pripravení pomôcť a podporiť záruky trvalého mieru, ktoré sú v súlade s Chartou OSN a rezolúciami,“ konštatoval prezident.
Pellegrini vidí presadzovanie mierových riešení vojny v troch bodoch - ukončenie bojov, sprostredkované rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o mierovej dohode a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.