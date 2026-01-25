Trumpovi ICE agenti nemajú zľutovania: Zadržali iba päťročného chlapčeka! Použili ho ako návnadu

MINNEAPOLIS - Obrázok malého chlapca v rukách imigračného agenta sa stal symbolom narastajúceho napätia v Spojených štátoch. Kritici hovoria o prekročení hraníc, obhajcovia tvrdia, že ide o dôsledok nulovej tolerancie.
Dieťa namiesto hrozby
Na hlave má modrú čiapku s králikom, na chrbte školský ruksak s obľúbenou postavičkou. Päťročný Liam Conejo Ramos však nekráča do škôlky, ale k služobnému autu imigračnej polície. Fotografiu, na ktorej ho agent odvádza preč od domu, mnohí označujú za mrazivý obraz súčasnej imigračnej politiky administratívy Donalda Trumpa.
Chlapca zadržal príslušník ICE, americkej imigračnej a colnej služby. Muž s tvárou zakrytou kuklou ho drží za detský ruksak tak, aby sa nemohol vzdialiť.
Päť rokov a záznam v systéme ICE
Liam sa stal jedným z viac než 68-tisíc ľudí, ktorých agenti ICE zadržali v rámci rozsiahlych razií v amerických mestách. Na rozdiel od väčšiny ostatných však nejde o dospelého, ale o dieťa, ktoré má sotva päť rokov.
Zásah sa odohral v štvrti Columbia Heights na predmestí Minneapolisu, kde je situácia už niekoľko týždňov mimoriadne napätá. Práve v tomto meste došlo 7. januára k zastreleniu matky troch detí, Renee Goodovej, čo vyvolalo vlnu protestov po celých Spojených štátoch.
Použitý ako návnada?
Podrobnosti o zadržaní Liama zverejnila miestna školská kurátorka Zena Stenvik. Podľa jej slov sa chlapec vracal zo škôlky, keď ho agenti spolu s otcom zastavili na príjazdovej ceste pred domom.
Jeden z dospelých, ktorí sa nachádzali vo vnútri domu, podľa jej výpovede prosil príslušníkov, aby mu umožnili prevziať starostlivosť o dieťa. Namiesto toho však Liama odviedli k vchodovým dverám a prikázali mu zaklopať.
Stenvik uviedla, že chlapec bol podľa nej použitý ako návnada. „Cieľom bolo zistiť, či sa v dome nachádza ešte niekto ďalší,“ vyhlásila a vyzvala verejnosť na pomoc rodine.
Mesto na hrane
Napätie v Minneapolise aj v celom štáte Minnesote prudko narastá. Obyvatelia organizujú hliadky, sledujú pohyb agentov ICE v uliciach a navzájom sa varujú trúbením či píšťalkami.
Situácia prerástla do protestov a miestnych nepokojov, ktoré vyústili do stretov s políciou. Prezident Trump reagoval vyhrážkou, že do mesta pošle až 1 500 vojakov, popri približne 3-tisíc federálnych príslušníkoch, ktorí tam už boli nasadení v uplynulých týždňoch.
Obavy z deportácií zasiahli aj miestnu ekonomiku. Podľa odhadov sa v meste dočasne zatvorilo približne 80 percent obchodov, ktoré prevádzkujú imigranti.
Rekordný počet zadržaných
Údaje zverejnené v polovici januára ukazujú, že počet ľudí zadržiavaných službou ICE dosiahol historické maximum. K 15. januáru ich bolo v detenčných zariadeniach po celých Spojených štátoch približne 73-tisíc a veľká časť z nich čaká na deportáciu.
Prípad päťročného Liama sa medzičasom stal silným symbolom debaty o tom, kde končí presadzovanie zákona a kde sa začína jeho neľudská podoba.