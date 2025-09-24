OHCHR žiada vyšetrenie údajných útokov na flotilu GSF smerujúcu do Pásma Gazy

ŽENEVA - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v stredu vyzval na vyšetrenie údajných dronových útokov na flotilu Global Sumud Flotilla (GSF) s humanitárnou pomocou, ktorá smeruje do Pásma Gazy. Podľa OHCHR by sa mal každý, kto môže za tieto „narušenia“, zodpovedať, informuje agentúra AFP.
„Musí sa uskutočniť nezávislé, nestranné a dôkladné vyšetrenie hlásených útokov a obťažovania bezpilotnými lietadlami a inými objektmi“ na flotilu GSF, uviedol hovorca OHCHR v oficiálnom vyhlásení.
Útoky na flotilu v blízkosti Grécka
Propalestínski aktivisti z flotily v stredu hlásili výbuchy a niekoľko dronov, ktoré sa zamerali na niektoré z ich lodí v blízkosti Grécka. Podľa nemeckej ľudskoprávnej aktivistky Yasemin Acarovej bolo terčom útoku päť plavidiel. Aktivisti uviedli, že proti lodiam boli použité „výbušné svetlice a predpokladané chemikálie“, ako aj „neidentifikované drony a rušenie komunikácie.“
Medzinárodné osobnosti na palube flotily
Súčasťou posádky flotily je aj švédska aktivistka Greta Thunbergová, írsky herec Liam Cunningham či Mandla Mandela, vnuk bývalého juhoafrického prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu. Flotila vyplávala v auguste zo Španielska a postupne sa k nej pridávali lode z ďalších prístavov. V súčasnosti má 51 lodí, z ktorých väčšina sa nachádza pri gréckom ostrove Kréta.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujalo militantné hnutie Hamas. V pondelok uviedol, že nedovolí, aby sa flotila dostala do palestínskej enklávy. V júni aj v júli zablokoval dva pokusy aktivistov o prelomenia blokády. Izraelské sily posádky zadržali a deportovali.