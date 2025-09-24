Pellegrini popri zasadnutí OSN rokoval aj s prezidentom Gruzínska

NEW YORK - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu popri zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku absolvoval viacero stretnutí. Bilaterálne rokoval s prezidentom Gruzínska Micheilom Kavelašvilim a zúčastnil sa aj na summite Krymskej platformy. Prezident o tom informoval na sociálnych sieťach.
V úvode stredajšieho programu sa Pellegrini zúčastnil na podujatí Leaders Breakfast, kde sa stretol s bývalým primátorom mesta New York a mediálnym magnátom Michaelom Bloombergom. Následne hlava štátu absolvovala bilaterálne rokovanie s gruzínskym prezidentom. Slovensko-gruzínska spolupráca podľa Pellegriniho prináša významný potenciál v hospodárskej oblasti, najmä v energetických projektoch, vodnom hospodárstve, recyklácii, inteligentnej infraštruktúre.
Slovensko ponúka skúsenosti
„Potvrdil som, že sme pripravení odovzdávať naše skúsenosti z integračného prístupového procesu do EÚ,“ napísal Pellegrini. „Teším sa na pokračovanie diskusie počas návštevy Gruzínska, na ktorú ma pán prezident pozval,“ dodal.
Gruzínsko oceňuje podporu územnej celistvosti
Kavelašvili na Facebooku napísal, že počas stretnutia boli prerokované hlavné priority spolupráce medzi oboma krajinami a vyhliadky na ďalšie prehlbovanie vzťahov. Vyjadril tiež vďaku Slovensku za podporu územnej celistvosti Gruzínska.
Pellegrini sa následne zúčastnil na 5. summite Medzinárodnej krymskej platformy, ktorej cieľom je podľa prezidenta zdôrazniť posolstvá o podpore hlavných princípov Charty OSN - suverenity a nemennosti hraníc vojenskou silou. Prezident SR ešte v rámci stredajšieho programu na popoludňajšom zasadnutí VZ OSN vystúpi s príhovorom.