Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou

ŽENEVA – Najmenej traja ľudia prišli o život pri nehodách, ku ktorým došlo cez víkend v lyžiarskych oblastiach v Rakúsku a Švajčiarsku. Oznámila to v nedeľu polícia v oboch krajinách, informuje agentúra DPA.
V lyžiarskom areáli Schmittenhöhe v Zell am See na západe Rakúska zomrel 49-ročný Rakúšan po zrážke s ďalším lyžiarom, uviedla polícia v spolkovej krajine Salzbursko. Druhý účastník nehody, 14-ročný tínedžer z Írska, ktorý z miesta odišiel spolu so ženou, sa deň po incidente prihlásil na polícii. Vo švajčiarskom kantóne Obwalden sa v oblasti Melchsee-Frutt zrazili snowboardista a lyžiar. Jeden z nich podľa polície utrpel smrteľné zranenia. Bližšie informácie neboli zatiaľ k dispozícii.
Pri hromadných lyžiarskych pretekoch s takmer 2000 účastníkmi v dedine Mürren v kantóne Bern v strednom Švajčiarsku asi 100 metrov pred cieľom skolaboval a zomrel 69-ročný muž. Preteky zrušili, pričom v tom čase už odštartovala asi polovica účastníkov. Okrem toho došlo k početným menej závažným nehodám. Medzi zranenými bola 28-ročná žena z Nemecka, ktorá sa v lyžiarskom stredisku Grubigstein v Tirolsku zrazila so snowboardistom z Rumunska. Obaja podľa polície nakrátko stratili vedomie.