Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

OSTRAVA – Z vraždy spáchanej obzvlášť trýznivým spôsobom obvinili policajti súrodencov z Karvinska. Sestra a brat stredného veku podľa polície zavraždili dvadsaťročného mladíka tak, že mu tvár poliali zmesou chemikálií. Muž zomrel na následky poleptania hlavy, krku a dýchacích ciest.

Pre ČTK to uviedla hovorkyňa Moravsko-slezskej polície Soňa Štětínská. Súrodenci sú vo väzbe. V prípade odsúdenia im hrozí 15 až 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest. Prípad sa stal v polovici januára, keď boli zdravotníci v Karvinej privolaní k mužovi s rozsiahlymi krvácavými zraneniami, najmä v oblasti tváre. Zraneného previezli záchranári vo vážnom stave do nemocnice.

Na miesto vyrazili aj policajti, ktorí začali zisťovať, čo sa zranenému mužovi stalo. „Prvotné vyšetrovanie naznačovalo, že poranenia mohli byť spôsobené cudzou osobou. Poškodený následne na druhý deň v nemocnici zomrel,“ uviedla Štětínská. Podľa nariadenej súdnej pitvy bola bezprostrednou príčinou smrti mladíka traumatický šok pri rozsiahlom poleptaní kože na hlave a krku a po poleptaní dýchacích ciest.

Zo spôsobenia zranení polícia obvinila muža a ženu stredného veku z Karvinska. Ide o brata a sestru, ktorí spolu s mladíkom v byte najprv popíjali alkohol. Keď zaspal, súrodenci ho podľa polície poliali zmesou rôznych chemických látok. „Použili aj chemický čistiaci prostriedok bežne používaný v domácnosti,“ povedala hovorkyňa. Zdravotníci sa k zranenému dostali až po niekoľkých hodinách.

Súrodencov zadržali policajti nasledujúci deň. Aký bol ich motív, zatiaľ nechcú vzhľadom na štádium vyšetrovania upresniť. Muž a žena sú obvinení z vraždy. Súd rozhodol o vzatí oboch do väzby.

Viac o téme: ČeskoVraždaChemikálie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na Špecializovanom trestnom súde
Posun v prípade vraždy študenta Tupého: Vypovedal už Ondrejčák, známy ako Piťo
Domáce
Ilustračné foto
Nemecký opatrovateľ odsúdený za desať vrážd možno zabil ďalších vyše 100 ľudí
Zahraničné
Kauza vraždy rodičov: Pokračoval
Kauza vraždy rodičov: Pokračoval proces s obžalovaným Holčekom
Domáce
Ilustračné foto
Simona B. neprijala dohodu o vine a treste za vraždu svojho 3-ročného syna
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
Správy
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Správy
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka trvá už 14 rokov, otvorenie hradu je však nereálne
dromedar.sk
Mier alebo biznis? Gröhling
Mier alebo biznis? Gröhling kritizuje Trumpa, Gašpar nabáda k opatrnosti
Domáce
Meteorológovia varujú: Viaceré okresy ohrozuje v nedeľu podvečer zvýšené riziko záplav
Meteorológovia varujú: Viaceré okresy ohrozuje v nedeľu podvečer zvýšené riziko záplav
Banská Bystrica

Zahraničné

Policajti prehliadajú oblasť, kde
Nové detaily tragédie v švajčiarskom lyžiarskom stredisku: Únikový východ bol zamknutý
Zahraničné
Brutálny útok v spánku:
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Zahraničné
Sýria po napätí otvára
Sýria po napätí otvára cestu: Humanitárny konvoj dorazil do mesta Kobané
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež opäť apeluje na mier: Ukrajinu ohrozuje chlad a útoky na civilistov
Zahraničné

Prominenti

Monika Jakliová s mamou
Dôležité VYJADRENIE rodiny Moniky Jákliovej (†31): Pravda o jej PRENASLEDOVANÍ!
Domáci prominenti
LeAnn Rimes
Slávnej speváčke počas koncertu vypadol zub, rozhodla sa konať: Investuje do seba šialené peniaze!
Zahraniční prominenti
Marek Majeský a Kristína
Turjanová s Majeským v jednej posteli: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti
Boráros sa vyjadril k
Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena má najväčšie prsia
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Zaujímavosti
Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do ktorých lietadiel môžete nastúpiť bez obáv?
dromedar.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlon
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Android
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Bezpečnosť
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Umelá inteligencia
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Umelá inteligencia

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Láska a sex
Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálny útok v spánku:
Zahraničné
Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov
Tragický víkend na svahoch:
Zahraničné
Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou
Mark Rutte a Donald
Zahraničné
Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
Domáce
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči

Ďalšie zo Zoznamu