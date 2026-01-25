Brutálny útok v spánku: Mladík (†20) zomrel po poleptaní chemikáliami, súd poslal do väzby súrodencov

OSTRAVA – Z vraždy spáchanej obzvlášť trýznivým spôsobom obvinili policajti súrodencov z Karvinska. Sestra a brat stredného veku podľa polície zavraždili dvadsaťročného mladíka tak, že mu tvár poliali zmesou chemikálií. Muž zomrel na následky poleptania hlavy, krku a dýchacích ciest.
Pre ČTK to uviedla hovorkyňa Moravsko-slezskej polície Soňa Štětínská. Súrodenci sú vo väzbe. V prípade odsúdenia im hrozí 15 až 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest. Prípad sa stal v polovici januára, keď boli zdravotníci v Karvinej privolaní k mužovi s rozsiahlymi krvácavými zraneniami, najmä v oblasti tváre. Zraneného previezli záchranári vo vážnom stave do nemocnice.
Na miesto vyrazili aj policajti, ktorí začali zisťovať, čo sa zranenému mužovi stalo. „Prvotné vyšetrovanie naznačovalo, že poranenia mohli byť spôsobené cudzou osobou. Poškodený následne na druhý deň v nemocnici zomrel,“ uviedla Štětínská. Podľa nariadenej súdnej pitvy bola bezprostrednou príčinou smrti mladíka traumatický šok pri rozsiahlom poleptaní kože na hlave a krku a po poleptaní dýchacích ciest.
Zo spôsobenia zranení polícia obvinila muža a ženu stredného veku z Karvinska. Ide o brata a sestru, ktorí spolu s mladíkom v byte najprv popíjali alkohol. Keď zaspal, súrodenci ho podľa polície poliali zmesou rôznych chemických látok. „Použili aj chemický čistiaci prostriedok bežne používaný v domácnosti,“ povedala hovorkyňa. Zdravotníci sa k zranenému dostali až po niekoľkých hodinách.
Súrodencov zadržali policajti nasledujúci deň. Aký bol ich motív, zatiaľ nechcú vzhľadom na štádium vyšetrovania upresniť. Muž a žena sú obvinení z vraždy. Súd rozhodol o vzatí oboch do väzby.