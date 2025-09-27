Slovákom hromadne chodí TÁTO správa: Ide o PODVOD! Nedajte sa nachytať, varuje polícia

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa na Slovensku šíri vlna podvodných SMS správ, ktoré sa snažia oklamať príjemcov a získať ich citlivé osobné a finančné údaje. Polícia preto vydala varovanie a upozorňuje, že tieto správy využívajú psychologické techniky, aby prinútili ľudí konať rýchlo a bez rozmyslu.
Slováci hromadne dostávajú podvonú správu, ktorá obsahuje naliehavú výzvu na "potvrdenie adresy" prostredníctvom priloženého odkazu. Podvodníci používajú tradičný falošný pocit urgentnosti a tvrdia, že ak príjemca nebude konať okamžite, môže prísť o peniaze, balík alebo inú cennú vec.
Polícia varuje, že odkaz v týchto správach je falošný a jeho jediným cieľom je získať údaje z platobnej karty obete. Upozorňuje, že žiadna seriózna spoločnosť nikdy nevyžaduje citlivé informácie prostredníctvom SMS a netlačí na okamžitú akciu pod hrozbou negatívnych následkov.
Nový nebezpečný PODVOD, zneužili portál verejnej správy! Na TÚTO správu nereagujte, môžete prísť o peniaze
Pre ochranu pred takýmito podvodmi je dôležité zachovať chladnú hlavu a nereagovať unáhlene na správy vytvárajúce časový tlak. Vždy si overte legitimitu požiadavky priamo u danej spoločnosti prostredníctvom oficiálnych kontaktných údajov, nie cez odkazy v SMS.