Meteorológovia varujú pred hustou hmlou! V pondelok ráno môže znížiť viditeľnosť v TÝCHTO okresoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch na Slovensku sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla. Výstrahy sú vydané v Banskobystrickom a miestami i v Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
S hmlou treba počítať približne do 9.00 h v celom Banskobystrickom kraji i v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
(Zdroj: SHMÚ.sk)