Cesta do USA opäť na pretrase: Taraba mal dať za letenky viac ako Šimkovičová! Rozhorčený minister to odmieta

BRATISLAVA – Po škandále, ktorý vyvolala cena leteniek ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) do USA, čelí podobnej kritike aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Ten mal dokonca letieť ešte drahšie, ako Šimkovičová. On to však popiera, avizoval už aj právne kroky.
S informáciami o drahých letenkách prišla nadácia Zastavme korupciu. „Na ceny leteniek a program sme sa pýtali všetkých ministrov, ktorí boli v USA. Minister Taraba je však jediný, ktorý si povedal, že do toho, ako míňa Vaše peniaze Vás nič nie je. Odpovede, na ktoré máme podľa infozákona právo nám neposkytol,“ tvrdia.
Podarilo sa im však podľa ich slov zistiť, že Taraba za dve letenky zaplatil vyše 13-tisíc eur, spolu s ďalšími nákladmi nás jeho cesta vyšla takmer 19-tisíc. Pre porovnanie ministerka kultúry Martina Šimkovičová si síce objednala letenky za 16-tisíc eur, ale napokon vďaka flexibilnej doložke zaplatila 12 940. „Oficiálny program svojej cesty minister Taraba stále zatajuje. Máme tak dôvod sa domnievať, že išlo o ďalší papalášsky výlet za peniaze občanov, z ktorého nebudú mať žiaden osoh,“ dodala nadácia.
Ministerstvo však tvrdí, že to, že by zatajovali Tarabov program v USA, je klamstvo, všetko je podľa nich na internete. „Cestu ministra riadne schválila vláda a v septembri sa v New Yorku konalo 80 výročie zasadnutia OSN tzv. Klimatický týždeň. Dokonca som ešte cestu skrátil, nakoľko som sa zúčastnil rokovania vlády na východe Slovenska, aby vláda bola uznášaniaschopná,“ uviedli.
„Opozičné denníky, ktoré uverejnili dnes klamstvo pod názvom ´Taraba letel do USA za takmer 19 000 eur´ budú čeliť občianskoprávnej žalobe a každý bude zažalovaný za 50 000 eur. Peniaze následne rozdelím medzi deti v detských domovoch, aby im bol dopriaty krásny výlet. Samozrejme žiadna letenka nestála 19 000 eur,“ uviedol rozhorčený minister.
Opozícia Tarabu kritizuje
Opozičné PS Tarabu kritizuje. "Nominanti SNS sa zjavne stavili, kto dokáže letieť najdrahšie. Po novom vedie minister Taraba, ktorý si doprial výlet do USA za takmer 19-tisíc eur a tromfol tak doterajšiu víťazku Šimkovičovú. Upozornila na to Nadácia Zastavme Korupciu. Na infožiadosti týkajúce sa programu svojej cesty, Taraba odmieta odpovedať,“ uviedla Tamara Stohlová. Pripomenuli, že sa tak deje v čase konsolidácie. „Papalášizmus nie je v rezorte životného prostredia žiadnou novinkou, ale Taraba týmto prerazil nové dno. Slováci si zaslúžia zodpovednú vládu, ktorá bude slúžiť v prospech našej krajiny. Nie takú, ktorá ich bude zdierať, aby financovala vlastný luxus a dovolenky," tvrdí.
Kritický je aj šéf SaS Branislav Gröhling. „Ficova vláda tu veselo míňa na oslavy, kšefty, cesty aj nákupy. A všetko to financujú občania Slovenska. Tí istí občania, ktorí platia vyššie dane a odvody. Tí istí občania, ktorí sa majú vraj uskromniť a variť doma džemy. To minimum, čo by vláda mala spraviť, je aspoň tieto výdavky vysvetliť a obhájiť,“ povedal.
„Lenže Taraba odmieta povedať, koľko stála jeho cesta a čo na nej robil. Nadácia Zastavme korupciu ale zistila, že náklady Tarabovej cesty boli 19-tisíc eur. Taraba tak prekonal aj Martinu Šimkovičovú. Nielen v cene výletu, ale aj v arogantnosti a v komunikácii s verejnosťou. Keby Taraba ľudí riadne informoval, mohol by tieto výdavky obhájiť. Takto to vyzerá, že vládni papaláši si zase platia luxusné výlety zo štátne peniaze,“ doplnil.