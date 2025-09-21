Polícia obvinila 38-ročného muža, ktorý hrozil seniorom pred centrom v Handlovej

HANDLOVÁ - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Handlovej obvinili 38-ročného muža z prečinu násilia voči skupine obyvateľov. Muž mal pred Senior centrom v Handlovej smerovať hrozbu voči seniorom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Muž priniesol 18. septembra popoludní pred Senior centrum v Handlovej čistiaci prostriedok a na svoj mobilný telefón natočil video. V ňom prednášal výroky adresované verejne známemu politikovi. Obsah vyjadrení smeroval ako hrozbu voči seniorom. Následne video zverejnil na sociálnej sieti. Jeho konanie mohlo vzbudiť u obyvateľov Senior centra dôvodnú obavu o ich život a zdravie.
Vyhrážanie seniorom sa mu nevyplatilo: Dôchodcov chcel otráviť dezinfekciou, na krku má obvinenie! TOTO mu hrozí
Muža policajti ešte v ten istý deň zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti zároveň navrhli väzobné stíhanie obvineného, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny mu hrozí až trojročné väzenie.