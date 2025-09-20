Vyhrážanie seniorom sa mu nevyplatilo: Dôchodcov chcel otráviť dezinfekciou, na krku má obvinenie! TOTO mu hrozí

HANDLOVÁ - Vyhrážal sa, že seniorov otrávi dezinfekciou, pretože sú voličmi premiéra Roberta Fica, teraz čelí obvineniu. Kým doteraz nebolo jasné, kto poslal drsný odkaz premiérovi a jeho strane Smer-SSD, polícia už páchateľa našla a obvinila. Ide o 38-ročného muža.
Celé sa to udialo ešte vo štvrtok 18. septembra, kedy okresná organizácia strany Smer v Pezinku zverejnila video, kde stojí neznámy muž pred senior centrom v Handlovej a hovorí, že otrávi každého seniora zo zariadenia, pretože ide o voličov Smeru. "Milý Fico, viem, že ty si len následok, ale predo mnou je príčina, prečo sa Slovensko náchadza tam, kde sa nachádza. Preto som sa rozhodol, že s týmto prostriedkom symbolicky otrávim tvoje babky - voličky," znie vo videu.
Spočiatku nebolo zrejme, kto video zverejnil, keďže bolo počuť len jeho hlas, ale tvár ani meno neboli známe. Celou vecou sa však zaoberala polícia. "Obsah vyjadrení smerovali ako hrozba voči seniorom. Následne video zverejnil na sociálnej sieti. Konanie páchateľa bolo spôsobilé vzbudiť u obyvateľov v dome dôchodcov dôvodnú obavu o ich život a zdravie. Ešte v ten istý deň vo večerných hodinách policajti odboru kriminálnej polície na základe intenzívneho pátrania zadržali páchateľa, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia," informovali trenčianski policajti.
Ako dodali, poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej vzniesol obvinenie 38-ročnému mužovi za prečin Násilie proti skupine obyvateľov. "V danej veci bude spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál bude odovzdaný prokurátorovi na ďalšie konanie. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky," ozrejmili muži zákona.
V tejto súvislosti sa však obrátili na širokú verejnosť, aby sa zdržali šírenia podobného obsahu, ktorý môže vyvolávať znepokojenie, polarizáciu či ohrozenie verejného poriadku a ubezpečili každého, že ochrana seniorov a všetkých obyvateľov je ich prioritou.