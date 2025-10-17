AKTUÁLNE Ďalší výbuch bankomatu na Slovensku! Obyvateľov obce pri Šali vystrašila silná explózia

TEŠEDÍKOVO - V obci Tešedíkovo v okrese Šaľa došlo nadránom k výbuchu bankomatu. Silná explózia poškodila aj okolité domy a vydesila miestnych obyvateľov. Polícia už prípad vyšetruje, na miesto smerujú experti z Bratislavy.
Dnes v skorých ranných hodinách došlo v Tešedíkove (okres Šaľa) k výbuchu bankomatu, ktorý bol umiestnený na budove obecného úradu. Explózia bola taká silná, že poškodila aj viaceré okolité domy – podľa prvotných informácií praskali okná a sklenené výplne.
„Momentálne sa na mieste vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Na miesto smerujú aj pracovníci Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy,“ informovala polícia.
Zatiaľ nie je známe, či sa páchateľom podarilo z bankomatu odniesť peniaze. Okolie obecného úradu je uzavreté a policajti zhromažďujú dôkazy.
Bankomaty sú čoraz častejším terčom útokov
Prípady výbuchov bankomatov sa v poslednom období na Slovensku množia. Len minulý týždeň došlo k podobnému prípadu aj v Bratislave. V tamojšom obchodnom centre páchateľ výbuchom poškodil vstupné dvere aj zabudovaný bankomat a z miesta ušiel neznámym smerom.