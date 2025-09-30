Ďalší VÝBUCH, tentokrát otriasol Bratislavou! V Dúbravke zlodeji odpálili bankomat

BRATISLAVA - V utorok ráno otriasol obchodným centrom Saratov v bratislavskej Dúbravke výbuch. Zlodeji odpálili bankomat krátko pred piatou hodinou. Zatiaľ nie je známa výška škody ani suma, ktorú sa páchateľom podarilo ukradnúť.
K výbuchu bankomatu došlo v utorok (30. 9.) krátko pred piatou hodinou rannou v Bratislave, informujú tvnoviny.sk. Ide tak o ďalší útok na bankomat na Slovensku za posledné obdobie. Tentokrát si zlodeji vybrali za cieľ zariadenie umiestnené v obchodnom centre Saratov v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Presná výška škody a suma, ktorú sa zlodejom podarilo odcudziť, zatiaľ nie je známa.
Tento incident je súčasťou znepokojujúceho trendu útokov na bankomaty, ktorý sa v poslednom období rozšíril po celom Slovensku. Len v priebehu septembra bolo zaznamenaných niekoľko podobných prípadov. V pondelok bol hlásený útok na bankomat v okrese Námestovo. Predtým došlo k podobným incidentom v Piešťanoch, Košiciach, pri Hlohovci a v obci Dolná Súča.