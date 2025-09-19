Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula

BANSKÁ BYSTRICA - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom. Vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a prehrať ich, ale bez prítomnosti verejnosti, navrhla prokurátorka Katarína Habčáková. Ako zdôvodnila, verejnosť žiadala vylúčiť z dôvodu ochrany totožnosti agenta, aby nedošlo k jeho spoznaniu podľa hlasu.
„Agent bol nasadený na môjho klienta na základe rozhodnutia sudcu ŠTS. Bolo vyhotovených niekoľko takpovediac dní nahrávok. Úlohou agenta je vyťažovať osobu, pýtať sa, aké boli motívy, pohnútky skutku, či to bolo plánované, či konal sám alebo mal komplicov. Za nelegitímne však považujem určité vkladanie úvah napríklad o vláde, o čom sa obžalovaný dovtedy nevyjadroval, až kým sa ho agent nezačal vypytovať, čo by bolo s vládou, keby poškodený zomrel, prežila by vláda, padla by? Túto tému otvoril agent. Pre mňa sú tieto zvukové záznamy nepodstatné, ale chápem, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus,“ vysvetlil obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry. Aj on navrhuje na ďalšom pojednávaní, ale len prečítať, prepisy štyroch zvukových záznamov.
Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Ako zdôraznil, postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.
Juraja Cintulu mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Rozhodol sa poškodiť jeho zdravie údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Prokurátorka sa k nahrávkam medzi obžalovaným a agentom nechcela vyjadriť. „Vyhodnotenie dokazovania si nechám do záverečnej reči. Nebudem predbiehať. Obhajoba si tvrdí svoje a je na súde, aby si to sám vyhodnotil,“ reagovala Habčáková.
Vypovedala aj šéfka regionálnej televízie, ktorá natočila streľbu na Fica
Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v piatok v procese s atentátnikom Jurajom intulom., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), vypovedala aj riaditeľka regionálnej televízie v Prievidzi Dana Reindlová. Spolu s kameramankou tejto televízie ako jediné zaznamenali celý priebeh streľby na predsedu vlády.
„Bola to pohotovosť mojej kameramanky, ktorá nespanikárila a držala kameru až do konca. Ona však tvrdí, že vôbec nemala tušenie, čo sa deje, a preto nemala dôvod spanikáriť. Nie som šťastná, že sme natočili tieto zábery, bola by som radšej, keby sme žili v kultivovanejšej spoločnosti, kde sa k sebe správame slušne a nikto na nikoho nestrieľa,“ zdôraznila po výpovedi na súde Reindlová.
ŠTS ukončil štvrtý pojednávací deň procesu s obžalovaným Jurajom Cintulom a pokračovať bude 26. septembra. V piatok vypovedali aj traja ochrankári, ktorí boli na mieste činu. Podrobne popisovali, ako si na udalosť spomínajú. Prehrávala sa aj časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom, ale bez prítomnosti verejnosti, čo navrhla prokurátorka Katarína Habčáková z dôvodu ochrany totožnosti agenta. O týždeň by sa mali prehrávať telefonické hovory obžalovaného s manželkou, keď bol v ústave na výkon väzby a čítať prepisy štyroch zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom.
