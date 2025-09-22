Obľúbený lacný reťazec sťahuje z predaja TENTO výrobok: Ak ho máte doma, okamžite ho prestaňte používať

BRATISLAVA - Obľúbený obchodný reťazec Action vyzýva zákazníkov, aby okamžite prestali používať 10-kilogramové kettlebells, ktoré sa v obchode predávali na prelome júla a augusta. Kontrola odhalila, že niektoré kusy vyžarujú zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia, čo pri dlhodobom používaní môže predstavovať zdravotné riziko.
Action sťahuje z predaja 10-kilogramové kettlebells, ktoré bol v ponuke od 28. júla 2025 do 7. augusta 2025. "Pri kontrole sa zistilo, že niektoré kettlebells od výrobcu Via Chassé vyžarujú zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. Toto množstvo nie je akútne nebezpečné. Pravidelné používanie počas dlhšieho časového obdobia však môže predstavovať zdravotné riziko," opisuje obchod.
- Action číslo produktu: 3217083
- EAN-kódy: 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268
- Číslo výrobcu: 16018-01
Zákazníkov, ktorí vlastnia niektorú z vyššie spomenutých problémových tréningových pomôcť, vyzýva okamžite prestať tento výrobok používať a vrátiť ho do najbližšej predajne Action. "Dostanete späť celú sumu, pôvodnú cenu produktu. Potvrdenie o zaplatení nie je potrebné. V mene Via Chassé a Action sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti a ďakujeme za Vašu spoluprácu," deklaruje spoločnosť a zákazníkov vyzýva, aby informovali o tomto stiahnutí z trhu aj ostatných, najmä majú znalosť, že tento výrobok bol požičaný, darovaný alebo predaný ďalej.