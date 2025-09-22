Výsledky kontrol z obchodov dvíhajú žalúdok! FOTO Špina, šváby, SALMONELA a zakázaná látka v mäse

BRATISLAVA - Špina, hniloba, salmonela aj zakázané liečivo. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala o výsledkoch augustových kontrol potravín, z niektorých výsledkov vás strasie. Kontroly zistili počas mesiaca celkom až 416 nedostatkov, za ktoré naparili pokuty.
Počas augusta vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 2 709 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 094 právnych subjektov a 1 633 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 120 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 416 nedostatkov," informovala Štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webe. Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v označovaní, v hygiene predaja, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok.
Za mesiac august boli zaslané dve hlásenia o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. Prvým z nich boli vajcia z Ukrajiny, ktoré obsahovali Nitrofurány – AOZ (3-amino-2-oxazolidinón). Nitrofurány sú veterinárne liečivá - antibiotiká a sú v Európskej únií zakázané, nakoľko sa v odborných kruhoch považujú za látky potenciálne vyvolávajúce génotoxicitu a rakovinu u ľudí a zvierat. Druhým nahláseným nebezpečným výrobkom bolo hydinové mäso z Poľska, u ktorých zistili baktériu Salmonellu Enteritidis.
"Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 100 blokových pokút v celkovej výške 3 220 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 48 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 53 850 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 8-tisíc eur," priblížla ŠVPS SR.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 167 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 26 kontrolách boli zistené nedostatky. Správa dodáva, že v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 149 kontrol, u prvovýrobcov 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 11 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 843 plodín, z čoho 38 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,5 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 776 plodín, z čoho 38 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 18 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 49 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem," opisujú potravinári.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 16 654,33 kg tovaru, z čoho 1 728,39 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 728,39 kg. Pri dovoze a vývoze nebola vykonaná kontrola. "Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 5 350 eur," uvádza ŠVPS SR.