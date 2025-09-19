Polícia vyšetruje podvod v Snine, pri ktorom 83-ročná žena prišla o 1670 eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SNINA - Polícia v Snine vyšetruje podvod, pri ktorom 83-ročná žena prišla o peniaze. Neznáma osoba ju v utorok (16. 9.) prostredníctvom internetovej aplikácie kontaktovala a vydávala sa za jej dcéru s tým, že potrebuje pomoc so zaplatením účtov, keďže má pokazený mobil. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Žena v domnienke, že pomáha dcére, previedla na určený účet 1670 eur. „Nepodliehajme stresu, nové informácie si overme u svojich blízkych alebo na linke 158, kde vám policajti veľmi radi poradia a usmernia vás,“ doplnila hovorkyňa.