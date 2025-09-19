Remišová kritizuje zmluvu na prenájom strelnice: Rezort vnútra hovorí o potrebe priestorov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR uzavrelo zmluvu s firmou spojenou s eurofondovou kauzou penziónov na prenájom strelnice, ktorej spoločníkom a konateľom je Róbert Ďurica. Tvrdí to predsedníčka hnutia Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová. Rezort hovorí o potrebe nájsť vhodné priestory, ktoré by odľahčili strelnicu Srnková. Zároveň aj rozšírili a skvalitnili možnosti strelecko-taktického výcviku pre útvary Policajného zboru (PZ) v Banskobystrickom kraji vrátane špecializovaných útvarov.
„Je až neuveriteľné, že minister vnútra mal tú drzosť, že po prevalení kauzy penziónov, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, uzatvorilo ministerstvo zmluvu, kde si práve od Ďuricovej firmy prenajíma strelnicu za 77.000 eur,“ uviedla Remišová. Hovorca rezortu Matej Neumann reagoval, že cena zazmluvnenej strelnice je 80 eur na hodinu (spolu 1280 eur mesačne). „Za takúto istú sumu 80 eur na hodinu si prenajalo súkromnú strelnicu aj bývalé vedenie rezortu vnútra v roku 2022 pre potreby príslušníkov Krajského riaditeľstva PZ v Nitre,“ doplnil.
Remišová považuje situáciu za absurdnú, keďže firmy, zapletené do eurofondovej kauzy penziónov, by podľa nej mali policajti preverovať a do areálu chodiť akurát tak kontrolovať, ako a na čo sa minuli peniaze z eurofondov. Podotkla, že namiesto toho tam policajti budú trénovať a štát ešte firme dobre zaplatí. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin uviedol, že takáto zmluva predstavuje ďalšie reputačné riziko a môže len prehĺbiť nedôveru občanov v bezpečnostné zložky krajiny. Strana vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zmluvu okamžite zrušil.
Hovorca MV objasnil, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici má na strelecký výcvik k dispozícii strelnicu Srnková, ktorej prevádzka pre značnú využívanosť útvarmi PZ znižuje komfort bývania obyvateľom v okolí. Zároveň má podľa neho nedostatočnú kapacitu pre potreby PZ na efektívny výcvik podľa európskych trendov a neumožňuje ani streľbu so všetkými typmi zbraní a kalibrami nábojov.