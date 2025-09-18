Českí turisti zablúdili v Tatrách: Náročný nočný zásah záchranárov, výlet takmer skončil tragédiou

VYSOKÉ TATRY – Nočná dráma v horách! Dvaja českí turisti sa v utorok vydali na spontánnu túru vo Vysokých Tatrách. Bez dostatočnej výbavy a bez jasného plánu zablúdili mimo značeného chodníka. Jeden z nich sa po približne 20-metrovom páde vážne zranil. Na pomoc museli prísť horskí záchranári, ktorí akciu ukončili až nadránom.
Ako uvádza Horská záchranná služba (HZS), dvojica najskôr vystúpila na vrchol Východnej Vysokej. Odtiaľ pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Rozhodli sa zostúpiť žľabom do Velickej doliny – mimo značeného turistického chodníka. Jeden z nich sa pritom pošmykol a spadol približne 20 metrov.
Záchranári ich našli v teréne nad Guľatým kopcom. Muž mal tržné poranenie kolena, mnohopočetné odreniny a sťažoval sa aj na bolesti chrbtice, hlavy a hornej končatiny. Turistu v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP).
Podchladená Češka v Jamnickom sedle
Horskí záchranári mali plné ruky práce aj s ďalšou českou turistkou. Dvadsaťjedenročná žena počas výstupu do Jamnického sedla spadla do vody a úplne premokla. V sedle sa síce prezliekla do suchého oblečenia a vliezla do spacáku, no podchladenie bolo natoľko vážne, že už nedokázala samostatne pokračovať na Žiarsku chatu.
Na pomoc jej odišli záchranári zo Zverovky, ktorí jej poskytli čaj, teplé oblečenie a po zateplení ju zaistili na lane a sprevádzali do doliny. Odtiaľ ju terénnym vozidlom dopravili na základňu HZS. Keďže neutrpla žiadne zranenia, následne pokračovala samostatne.
HZS opakovane zdôrazňuje, že pohyb vo vysokohorskom prostredí si vyžaduje dôslednú prípravu, znalosť lokality a dodržiavanie návštevného poriadku TANAP-u. Náhodné výstupy, nevhodné oblečenie či podcenenie terénu môžu mať vážne následky.