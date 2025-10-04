Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

SaS predkladá návrh na zavedenie dobrovoľníckych hliadok obecnej polície v reakcii na zvýšenú kriminalitu

Juraj Krúpa
Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS chce do legislatívy zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície. Navrhol to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) v novele zákona o obecnej polícii, ktorú predložil do parlamentu. Odôvodnil to aj zvýšenou kriminalitou.

„Návrh reaguje na nedostatky identifikované v praxi v dôsledku zvýšenej kriminality spôsobenej vládnou koalíciou a jej zásahmi do trestnej politiky štátu novelou Trestného zákona a Trestného poriadku. Zvýšená kriminalita je realitou, ktorú potvrdzujú verejné zdroje, a uvedomuje si ju aj vláda, a napriek tomu nerobí nič na ochranu občanov. Občania preto musia suplovať úlohy štátu a brať svoju bezpečnosť do vlastných rúk - na ten účel tvoria dobrovoľnícke občianske patroly, ktoré však nemajú žiadny právny základ,“ priblížil.

archívne video

SaS prináša nové informácie o minutí 750- tisíc eur na papalášske oslavy na Devíne (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dobrovoľníkom by podľa návrhu mohla byť osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony. Musela by mať písomné poverenie na pomáhanie obecnej polícii, ktoré by jej vydal náčelník. Dobrovoľníci by neboli zamestnancami obce, ale plnili by vymedzené úlohy v oblasti zabezpečenia verejného poriadku aj bezpečnosti cestnej premávky. Ich pokyny by pre adresátov boli záväzné. Označení by boli rukávovou páskou a preukazom.

AKTUÁLNE Policajtom a hasičom došla trpezlivosť: PROTEST pred parlamentom! Prečítajte si tiež

AKTUÁLNE Policajtom a hasičom došla trpezlivosť: PROTEST pred parlamentom!

Novela tiež rieši zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť dobrovoľníkom pri plnení ich úloh, ale aj škodu, ktorú môžu spôsobiť. SaS navrhla, aby za to zodpovedala obec.

Viac o téme: SaSJuraj KrúpaObecná políciaDobrovoľnícke jednotky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poznáme Dedinu roka 2025,
Poznáme Dedinu roka 2025, ktorá nás bude reprezentovať aj v Európe! Víťazom je obec....
Domáce
FOTO SaS kritizuje organizáciu Dní
SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra SR: Minister by mal odstúpiť!
Domáce
Zhromaždenie policajných a hasičských
AKTUÁLNE Policajtom a hasičom došla trpezlivosť: PROTEST pred parlamentom!
Domáce
FOTO Exprezident polície Hamran má
Exprezident polície Hamran má nový FLEK! Robí asistenta poslankyni Bajo Holečkovej
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ivan Tuli Vojtek o svojom životnom úlovku: Volá sa Mária a váži... čo zadrel potom, vás odrovná!
Ivan Tuli Vojtek o svojom životnom úlovku: Volá sa Mária a váži... čo zadrel potom, vás odrovná!
Prominenti
Slávnostné udeľovanie cien najlepším ilustrátorom detských kníh
Slávnostné udeľovanie cien najlepším ilustrátorom detských kníh
Správy
Výtvarník Peter Uchnár získal ocenenie za dielo Guliverove cesty
Výtvarník Peter Uchnár získal ocenenie za dielo Guliverove cesty
Správy

Domáce správy

Kryptomeny ako zábezpeka hypotéky
Kryptomeny ako zábezpeka hypotéky prenikajú do bankovníctva: Na Slovensku prevláda konzervatívny prístup
Ekonomika
AKTUALIZOVANÉ Hustá hmla v Banskobystrickom
Hustá hmla v Banskobystrickom kraji: Meteorológovia vydali výstrahu pre vodičov a cestujúcich
Domáce
SaS predkladá návrh na
SaS predkladá návrh na zavedenie dobrovoľníckych hliadok obecnej polície v reakcii na zvýšenú kriminalitu
Domáce
V múzeu v Brezne si môžete vyskúšať maľovanie špachtľou a vytvoriť vlastný obraz
V múzeu v Brezne si môžete vyskúšať maľovanie špachtľou a vytvoriť vlastný obraz
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Muž sa po parku
Muž sa po parku promenádoval v nepriestrelnej veste a so zbraňou v ruke: Expresný zásah polície, všetko bolo INAK!
Zahraničné
Aktualizujeme Pokojný priebeh českých parlamentných
Pokojný priebeh českých parlamentných volieb sa narušil: POPLACH v Plzni, celú voľbu narušil nebezpečný požiar
Zahraničné
Irán popravil šesť separatistických
Irán popravil šesť separatistických teroristov za bombové útoky v provincii Chúzestán
Zahraničné
Letisko v Mníchove opäť
Drony nad Mníchom: Letisko muselo zastaviť prevádzku už druhýkrát za 24 hodín
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová a jej
Naznačuje ROZCHOD s Hájkom? Belohorcová lajkuje komentáre o PSYCHOPATOVI!
Domáci prominenti
Diddy
P Diddyho uznal súd VINNÝM: Už pozná svoj TREST!
Zahraniční prominenti
Ivan Tuli Vojtek
Ivan Tuli Vojtek o svojom životnom úlovku: Volá sa Mária a váži... čo zadrel potom, vás odrovná!
Domáci prominenti
Markizácki diváci HROMŽIA: Načo
Markizácki diváci HROMŽIA: Načo tam TÚTO držíte? Choď domov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cryptostroma corticale
Vedci v Bratislave bijú na poplach: Stromy napadla smrteľná huba! Hrozí nebezpečenstvo aj ľuďom?
Zaujímavosti
Explózia, ktorá zmení fyziku?
Explózia, ktorá zmení fyziku? Vedci varujú: Čierna diera môže vybuchnúť! Stane sa tak už do TOHTO roku
Zaujímavosti
FOTO Snívala o súrodencovi pre
Snívala o súrodencovi pre syna: Neznámy muž z Facebooku jej daroval spermie! To, čo nasledovalo, ju vystrašilo
Zaujímavosti
Pacient Dalibor žil 50
Pacient Dalibor žil 50 rokov s chorobou, o ktorej nevedel, nasledoval tvrdý boj!
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!

Šport

VIDEO Pavol Regenda odohral v NHL neuveriteľný zápas: Absolútna bodová explózia!
VIDEO Pavol Regenda odohral v NHL neuveriteľný zápas: Absolútna bodová explózia!
NHL
Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Slovensko
VIDEO Tréner Trenčína totálne vybuchol: V priamom prenose televízie nadával na rozhodcov
VIDEO Tréner Trenčína totálne vybuchol: V priamom prenose televízie nadával na rozhodcov
Tipsport liga
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský šport: Také niečo sme na MS ešte nikdy predtým nezažili
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský šport: Také niečo sme na MS ešte nikdy predtým nezažili
Vodné športy

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Vzťahy na pracovisku
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Výber receptov
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Rady a tipy

Technológie

Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Bezpečnosť
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Bezpečnosť
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Bezpečnosť
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Správy

Bývanie

Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala

Pre kutilov

Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nová tvár Hollywoodu vyvoláva vášne: Táto kráska je ohrozením pre všetkých, no neuveríte, o koho v skutočnosti ide
Zahraničné celebrity
Nová tvár Hollywoodu vyvoláva vášne: Táto kráska je ohrozením pre všetkých, no neuveríte, o koho v skutočnosti ide
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Muž sa po parku
Zahraničné
Muž sa po parku promenádoval v nepriestrelnej veste a so zbraňou v ruke: Expresný zásah polície, všetko bolo INAK!
Martina Bajo Holečková
Domáce
Bajo Holečková odišla od poslaneckých lavíc a vyhrnula si rukávy: Pri takejto BRIGÁDE ste ju ešte nevideli!
Pokojný priebeh českých parlamentných
Zahraničné
Pokojný priebeh českých parlamentných volieb sa narušil: POPLACH v Plzni, celú voľbu narušil nebezpečný požiar
Otázka, ktorá rozdeľuje spoločnosť
Domáce
Otázka, ktorá rozdeľuje spoločnosť sa ocitla v PRIESKUME: Slováci odpovedali na to, či by zmenčili počet VÚC

Ďalšie zo Zoznamu