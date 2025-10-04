SaS predkladá návrh na zavedenie dobrovoľníckych hliadok obecnej polície v reakcii na zvýšenú kriminalitu

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS chce do legislatívy zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície. Navrhol to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) v novele zákona o obecnej polícii, ktorú predložil do parlamentu. Odôvodnil to aj zvýšenou kriminalitou.
„Návrh reaguje na nedostatky identifikované v praxi v dôsledku zvýšenej kriminality spôsobenej vládnou koalíciou a jej zásahmi do trestnej politiky štátu novelou Trestného zákona a Trestného poriadku. Zvýšená kriminalita je realitou, ktorú potvrdzujú verejné zdroje, a uvedomuje si ju aj vláda, a napriek tomu nerobí nič na ochranu občanov. Občania preto musia suplovať úlohy štátu a brať svoju bezpečnosť do vlastných rúk - na ten účel tvoria dobrovoľnícke občianske patroly, ktoré však nemajú žiadny právny základ,“ priblížil.
archívne video
Dobrovoľníkom by podľa návrhu mohla byť osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony. Musela by mať písomné poverenie na pomáhanie obecnej polícii, ktoré by jej vydal náčelník. Dobrovoľníci by neboli zamestnancami obce, ale plnili by vymedzené úlohy v oblasti zabezpečenia verejného poriadku aj bezpečnosti cestnej premávky. Ich pokyny by pre adresátov boli záväzné. Označení by boli rukávovou páskou a preukazom.
Novela tiež rieši zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť dobrovoľníkom pri plnení ich úloh, ale aj škodu, ktorú môžu spôsobiť. SaS navrhla, aby za to zodpovedala obec.