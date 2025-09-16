Mladík zo Strážskeho šoféroval s viac ako 2,3 promile: Narazil do auta a ušiel

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NIŽNÝ HRABOVEC - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 23-ročného muža zo Strážskeho. V nedeľu (14. 9.) podvečer viedol osobné vozidlo bez vodičského oprávnenia po obci Nižný Hrabovec, kde narazil do zaparkovaného auta. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, z miesta nehody odišiel, no hliadka ho v krátkom čase vypátrala.
„Bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, s hodnotou viac ako 2,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.