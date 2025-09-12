Polícia obvinila muža z podvodu na senioroch: Občanov nabáda k opatrnosti

KOŠICE - Polícia na východe Slovenska rieši prípad podvodov, pri ktorých sa páchateľ zameral na seniorov. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach obvinil 23-ročného muža pre podozrenie z pokračovacieho zločinu podvodu, ktorého sa mal dopustiť formou spolupáchateľstva. Informoval o tom v piatok hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Podvodník v oboch prípadoch zavolal na pevnú linku a predstavil sa ako policajt. „Seniorom oznámil, že ich syn mal spôsobiť vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej sa malo ťažko zraniť dieťa. Aby sa údajná situácia ‚vyriešila‘, požadoval vyplatenie vysokej sumy na kauciu,“ uviedol Hájek. Muž týmto spôsobom vylákal od 73-ročného dôchodcu z Košíc 16.700 eur a od 83-ročnej dôchodkyne z Martina dokonca 98.000 eur. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby z dôvodu obavy, že by v trestnej činnosti pokračoval.
„Polícia opakovane upozorňuje verejnosť, že policajti nikdy nežiadajú peniaze na kauciu či mimosúdne vyrovnanie. V prípade, že vás niekto telefonicky požiada o odovzdanie peňazí pod zámienkou pomoci príbuznému, okamžite ukončite hovor a kontaktujte políciu na čísle 158,“ skonštatoval hovorca. Polícia zároveň vyzýva občanov, aby o takýchto prípadoch informovali svojich starších príbuzných a známych, keďže práve seniori sú častým cieľom podobných podvodníkov.