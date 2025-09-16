Únia miest Slovenska žiada prehodnotenie prístupu k riešeniu konsolidácie

BRATISLAVA - Spôsob prípravy a zverejnená konsolidácia poškodzuje nielen samotných obyvateľov a podnikateľov, ale aj mestá, v ktorých žijú. Únia miest Slovenska (ÚMS) preto žiada prehodnotenie prístupu k riešeniu konsolidácie na ťarchu samosprávy a ponechanie finančných prostriedkov samospráve vo výške zákonného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), ktorá aktuálne predstavuje 55,1 %. Uviedla to hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Únia podľa nej rezervu žiada hľadať v zásadnej redukcii výdavkov na strane štátnej správy. Zhodli sa na tom primátorky a primátori členských miest ÚMS po utorkovom mimoriadnom online rokovaní republikovej rady. Samospráva desaťročia podľa Piršelovej patrí k najzodpovednejšej a najstabilnejšej časti verejnej správy. Je najbližšie k ľuďom v ich každodennom živote, ako aj v prípade akejkoľvek krízy. Tak, ako obyvatelia, aj samospráva doplatila v konsolidácii na rozhodnutia centrálnej vlády a politikov, ktorí svojim nezodpovedným konaním a populistickými rozhodnutiami priamo ovplyvnili zadlženie štátu.
Poznamenala, že samosprávam sa už druhý rok po sebe znižuje podiel z DPFO, ktorá je základný zdroj financovania služieb pre obyvateľov. V súčasnom zle nastavenom systéme miestnych daní a poplatkov majú mestá obmedzené možnosti pre ich zvýšenie. Spôsobilo by to ďalšiu záťaž pre obyvateľov, najmä tých menej majetných, drobných živnostníkov a podnikateľov v mestách, ktorí sú v rámci konsolidácie súčasnej vlády potrestaní najviac. Navyše, konsolidácia tak, ako bola predstavená, neponúka žiadne stimuly ani víziu na potrebný rozvoj Slovenska.
Konsolidovať má najmä štátna správa
„Rozumieme tomu, že konsolidácia je nevyhnutná, ale najviac by mal konsolidovať ten, kto to zavinil - štátna správa. Rok 2025 nebol na strane štátu rokom šetrenia a obmedzovania výdavkov, preto nemáme dôvod veriť, že rok 2026 bude iný. Navyše, konsolidačné opatrenia boli navrhnuté bez diskusie so zástupcami samosprávy, ako aj zamestnávateľov a odborov. Takýto prístup je znakom arogancie a ignorancie potrebnej spolupráce kľúčových partnerov,“ zdôraznil Richard Rybníček, prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín.
Piršelová pripomenula, že ÚMS už pred rokom predstavila svoj návrh na zmenu financovania územnej samosprávy, ktorý by pomohol predísť aktuálnym problémom. Dodnes sa týmto návrhom podľa nej nikto zo strany štátu seriózne nezaoberal. ÚMS podľa hovorkyne dôrazne upozornila na následky navrhovanej konsolidácie na obyvateľov miest. Už dnes možno cítiť v mestách zvýšené sociálne napätie, nárast dopytu po sociálnych službách či zhoršujúcu sa bezpečnú situáciu. ÚMS zároveň podľa Piršelovej podporuje kritický postoj k predstavenej konsolidácii aj zo strany samosprávnych združení ZMOS a SK8, ako aj zástupcov zamestnávateľov a odborárov.