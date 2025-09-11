Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Parlament posunul do druhého čítania viaceré zákony vrátane elektronických komunikácií a dopravy

Budova, v ktorej sídli Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Budova, v ktorej sídli Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Ten má do našej legislatívy preniesť smernicu Európskej únie (EÚ) z roku 2018, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie).

Tlačová konferencia Roberta Fica po návšteve Ministerstva dopravy SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zákon o elektronických komunikáciách zároveň obsahuje aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

Táto smernica je však zrušená nariadením EP a Rady EÚ z apríla 2024 o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí. „Na túto skutočnosť je potrebné reagovať aj legislatívnymi zmenami a úpravou zákona o elektronických komunikáciách tak, aby v praxi nedochádzalo k pochybnostiam, ktorá legislatívna norma sa má uplatniť a ako,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR v dôvodovej správe k materiálu.

Cieľom aktu o gigabitovej infraštruktúre je dôslednejšie prispieť k znižovaniu nákladov pri budovaní vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí. Novela zároveň obsahuje spresnenia niektorých ustanovení zákona, ako aj úpravy legislatívno-technickej povahy.

NRSR posunula do druhého čítania viaceré zmeny zákona o verejnej osobnej doprave

Zákon o verejnej osobnej doprave, účinný od januára 2024, čakajú viaceré úpravy. Ministerstvo dopravy SR pripravilo novelu, ktorá má priniesť zjednodušenie povoľovacích konaní, jasnejšie pravidlá pri správe autobusových zastávok, posilnenie možností dopravcov vymáhať pokuty a tiež zapojenie dopravcov do tvorby prepravných poriadkov. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona, ktorý vo štvrtok posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.

Prvou zo zmien je zapojenie dopravcu do procesu určovania prepravného poriadku, ktorý v súčasnosti určuje výlučne objednávateľ dopravy. Ďalej by sa mal zjednodušiť proces jazdy liniek mimo územia SR. Rezort dopravy navrhuje, aby sa trasy, ktoré vedú cez územie iného štátu, ale všetky zastávky majú na Slovensku, nepovažovali za medzinárodnú dopravu. Novela zavádza aj povinnosť zverejňovania mimoriadnych zmien v cestovných poriadkoch najskôr sedem dní pred začiatkom platnosti.

Úprava zmluvného vzťahu

Ďalej by malo dôjsť k úprave zmluvného vzťahu medzi cestujúcim a dopravcom. Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište. Tento krok má umožniť sankcionovať aj cestujúcich, ktorí nastúpia bez platného cestovného lístka. Dopravcovia by mali získať aj možnosť požiadať políciu o poskytnutie osobných údajov cestujúcich, ktorí nezaplatili pokutu.

Novela prináša taktiež nové pravidlá pre autobusové zastávky. Zavádza napríklad povinnosť určiť správcu zastávky, ktorý bude zodpovedať za označníky a informačné tabule. Ministerstvo dopravy by ďalej malo získať právomoc určovať minimálne štandardy vybavenia autobusových staníc a zverejňovať zoznam tých, kde sa poskytuje asistencia zdravotne postihnutým cestujúcim.

Rezort navrhuje aj úpravu oblasti správnych poplatkov. Pribudnúť by mala možnosť vydať spoločné povolenie pre autobusovú a mestskú dráhovú dopravu a tiež možnosť upustiť od výberu správneho poplatku v prípade vydania povolenia alebo zmeny v povolení za splnenia určitých podmienok. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2026.

Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov by sa mala upraviť

Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov by sa mala upraviť. Vyplýva to okrem iného z vládneho návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.

Rezort dopravy spresnil, že návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím by sa mala zjednodušiť a zefektívniť výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi.

Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa podľa predkladateľa návrhu novely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.

