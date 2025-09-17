Poslanci pokračujú tretí deň v rozprave k návrhu na skrátené konanie k balíku konsolidačných opatrení na budúci rok

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode šiesteho rokovacieho dňa 39. schôdze pokračujú v rozprave k návrhu na skrátené legislatívne konanie k balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Diskusiu k tomuto návrhu začali už v piatok (12. 9.) a venovali mu aj utorkové (16. 9.) rokovanie. Priamo návrhu zákona by sa mali venovať až následne, pokiaľ schvália zrýchlené rokovanie.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.
archívne video
Opoziční poslanci v rozprave opakovane kritizujú zrýchlené rokovanie, na ktoré podľa nich nie je dôvod. V rámci konsolidácie skritizovali tiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Kamenický na tieto výhrady viackrát reagoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície. Musí teda riešiť problémy, ktoré spôsobili predchodcovia.