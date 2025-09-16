Slovensko zasa boduje tam, kde by nemuselo: Na nočných zmenách makáme najviac v EÚ! Smutné slová analytikov

BRATISLAVA – Zasa sme skončili na čele nelichotivého rebríčka. Na Slovensku pracuje v noci rekordne vysoký podiel zamestnancov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.
Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu, ktorí na tento fakt poukázali, máme ako „montovňa“, kde je využitie strojov, zariadení, liniek a hál prioritou, o jeden problém viac ako zbytok Európy. Hoci aj v iných krajinách niektorí ľudia pracujú v noci v doprave, zdravotníctve, sociálnych službách a podobne, ide o menšie percento zamestnaných, ako je to u nás. „Slovensko je úplne na čele a spolu s Maltou osamotené. S 11 % zamestnancov, ktorí pracujú v noci (ide o odpracovaný čas - niekto pravidelne, niekto sem-tam) sme na špici,“ skonštatovali analytici.
Najvyšší podiel pracujúcich na nočných zmenách máme dlhodobo. Inštitút pre analýzy a plánovanie minulý rok vydal správu, v ktorej uviedol, že najvyššiu hodnotu sme mali v roku 2006 (17,4 %). Mierny pokles sme mohli pozorovať medzi rokmi 2015 až 2019. Prudký pokles nastal v roku 2020, čo súviselo s pandémiou a poklesom zamestnanosti v priemysle. Z dlhodobého hľadiska vidíme mierny pokles podielu pracujúcich na nočných zmenách aj na úrovni EÚ.
Jednou z príčin vysokého podielu nočnej práce je podľa Inštitútu rozsiahla priemyselná produkcia, najmä výroba automobilov, ktorá si vyžaduje prácu na zmeny. Slovensko má jeden z najvyšších podielov priemyslu na HDP v EÚ.
Práca v noci vo viaczmenných prevádzkach vo výrobe v tomto ohľade umožňuje intenzívnejšie využitie kapacít. Avšak na úkor vyššieho zdravotného rizika pre zamestnancov. Zároveň poukázali aj na to, že podobne priemyselné štáty majú značne nižší podiel zamestnaných ľudí pracujúcich v noci.
S prácou v noci sú spojené príplatky
Na to, že práca v noci má „desiatky neduhov“, poukázali aj analytici z projektu Dáta bez pátosu. Okrem jedného benefitu: drobného príplatku zo základu: minimálnej mzdy. Podľa platnej legislatívy je nočná práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancovi za ňu okrem dosiahnutej mzdy patrí aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce.
„S účinnosťou od 1. januára 2025 patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,876 eura za hodinu; zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 2,345 eura za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,6415 eura za hodinu,“ uvádza ministerstvo práce. Zákonník práce umožňuje zároveň v niektorých prípadoch uplatniť výnimku.
Sme prví tam, kde by sme nemuseli
Analytici z projektu Dáta bez pátosu poukázali aj na to, že sme skončili na čele rebríčka, kde by sme práve dominovať nemuseli, pretože nejde o žiadny úspech. "V prípade Slovenska už platí, že sa stačí pozrieť na názov grafu, rebríčka a hitparády a ak je racionálne, normálne, úspechom byť na určitej strane grafu (na špici alebo na konci), tak Slovensko bude presne na opačnom konci a v TOP 3, poťažmo v TOP 5," poznamenali.
"Najvyššie sme v rebríčkoch, kde treba byť naspodku a naspodku sme tam, kde je špička na vrchole. Bizár a skanzen," dodali.