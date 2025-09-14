Zrkadlo pre premiéra! PRIESKUM ukázal, čo si ľudia myslia o Ficových stretnutiach s Putinom

BRATISLAVA - Stretnutia slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rozdeľujú slovensku spoločnosť.
Ukázal to prieskum agentúry NMS pre TV Markíza. Za správne ich považuje 40 percent opýtaných. Nadpriemerne často sa medzi nimi nachádzajú ľudia nad 65 rokov a ľudia s učňovským vzdelaním.
41 percent opýtaných považuje tieto stretnutia za nesprávne. Častejšie si to myslia ľudia od 18 do 28 rokov.
Z pohľadu voličských základní považuje tieto stretnutia za správne iba 8 percent voličov opozície a za nesprávne až 84 percent z nich. Naopak, iba 8 percent voličov koalície považuje stretnutia za nesprávne.
U voličov Smeru-SD, Republiky a Hlasu-SD, je miera schvaľovania týchto stretnutí nadpolovičná. Pri Smere si to myslí až 89 percent opýtaných, pri strane Republika 85 percent a pri Hlase 59 percent.
Respondenti odpovedali na otázku: „Premiér Robert Fico sa za ostatný rok trikrát stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ako hodnotíte toto rozhodnutie?“
Prieskum bol tvorený agentúrou na vzorke 1002 ľudí v dňoch 3. 09. až 7. 09. 2025