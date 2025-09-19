Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!

Strany sa opäť bijú o priazeň voličov. Zobraziť galériu (2)
Strany sa opäť bijú o priazeň voličov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Parlamentné rokovania sú tu a slovo prišlo aj na konsolidáciu. Mnohí iste očakávajú, aký efekt na preferencie strán budú mať tieto vplyvy. Odpoveď na túto otázku prináša najnovší prieskum, ktorý koalícii nepredvída práve ideálnu situáciu.

Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. Otázka znela: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane  alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?".

V parlamente prebieha bitka o tretie miesto

Vykonávali ho od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 22 percentami hlasov. Nasledoval by Smer-SSD, ktorý mierne klesol na 18,2 percentá hlasov a nasleduje opäť veľký odstup. Na treťom mieste bojujú o väčšiu viditeľnosť strany Hlas-SD a Republika, ktoré majú zhodne po 9,7 percenta hlasov a obidve oproti augustovým číslam klesli.

Septembrový PRIESKUM mení doterajšie
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky (Focus))

Hnutie Slovensko by získalo 8,5 percenta hlasov, čo je oproti augustu mierny nárast. Pokles na 6,1 percenta však hlási Kresťanskodemokratické hnutie a tiež Sloboda a Solidarita. Mierny a dôležitý nárast však zaznamenal posledný člen hypotetického parlamentu, a to Demokrati, ktorí by získali 5,1 percenta hlasov.

Súťaž o voliča medzi národniarmi a Alianciou

Pred bránami parlamentu tiež prebieha bitka o kreslá, a to medzi Maďarskou alianciou s 4,3 percentami a Slovenskou národnou stranou s identickým počtom získaných percent. Kedysi parlamentná strana Sme rodina by získala rovné 3 percentá a s desatinami percent nasledujú zoskupenia ako Kresťanská únia a Za ľudí. Iné strany by polilo 1,7 percent opýtaných.

Zvyšných 16,2 percent respondentov by nešlo voliť a 13,9 percent odpovedalo "neviem". 

Viac o téme: PrieskumPreferenciePolitické stranyFocus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Podnikateľ Derek Maxfield (vľavo)
Vraždu aktivistu Charlieho Kirka spája verejnosť s TÝMTO podnikateľom, jeho lietadlo sa po streľbe stratilo z radarov!
Zahraničné
Česko trápi extrémne infekčné
Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí
Zahraničné
FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Robert Fico a Vladimir
Zrkadlo pre premiéra! PRIESKUM ukázal, čo si ľudia myslia o Ficových stretnutiach s Putinom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Prominenti
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Prominenti
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Septembrový PRIESKUM mení doterajšie
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Na D2 v
AKTUÁLNE Na D2 v smere do Bratislavy horí kamión: Premávka je obmedzená
Domáce
Čičmany privítajú stovky fujaristov: Výnimočný festival oslávi 20 rokov zápisu do UNESCO
Čičmany privítajú stovky fujaristov: Výnimočný festival oslávi 20 rokov zápisu do UNESCO
Regióny

Zahraničné

Francúzsko prerušilo protiteroristickú spoluprácu
Francúzsko prerušilo protiteroristickú spoluprácu s Mali a vyhostilo diplomatov
Zahraničné
Interpol ho hľadal sedem
Interpol ho hľadal sedem mesiacov: Ukrajinca odsúdili na doživotie za nelegálnu výrobu drog
Zahraničné
FOTO Fotografia, ktorú poskytla severokórejská
Severokórejský vodca sledoval skúšky útočných dronov, vyslovil sa za využitie AI
Zahraničné
Evans Kibet
Ukrajinskí vojaci zajali športovca z Kene, ktorý bol naverbovaný do ruskej armády
Zahraničné

Prominenti

Chrissy Teigen, John Legend
Slávna kráska ospevuje Ozempic: Vytiahol ju z hlbokej DEPRESIE!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladimír
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Domáci prominenti
Známy český spevák KONČÍ
Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Svadba s nečakaným prekvapením
Svadba s nečakaným prekvapením a... o 5 týždňov český spevák zomrel!
Osobnosti

Zaujímavosti

Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti
FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!

Šport

Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Liga majstrov
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Kvízy

Auto-moto

Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Vesmír
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Armádne technológie
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o Dade Szakácsovej alias Dade_sz: Pozrite sa, čo nám známa kráska prezradila
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o Dade Szakácsovej alias Dade_sz: Pozrite sa, čo nám známa kráska prezradila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie
Domáce
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
AKTUÁLNE Na D2 v
Domáce
AKTUÁLNE Na D2 v smere do Bratislavy horí kamión: Premávka je obmedzená
Košicami ráno otriasla rana:
Domáce
Košicami ráno otriasla rana: Výbuch poškodil bankomat, na mieste zasahuje polícia!

Ďalšie zo Zoznamu