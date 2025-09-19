Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!

BRATISLAVA - Parlamentné rokovania sú tu a slovo prišlo aj na konsolidáciu. Mnohí iste očakávajú, aký efekt na preferencie strán budú mať tieto vplyvy. Odpoveď na túto otázku prináša najnovší prieskum, ktorý koalícii nepredvída práve ideálnu situáciu.
Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. Otázka znela: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?".
V parlamente prebieha bitka o tretie miesto
Vykonávali ho od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 22 percentami hlasov. Nasledoval by Smer-SSD, ktorý mierne klesol na 18,2 percentá hlasov a nasleduje opäť veľký odstup. Na treťom mieste bojujú o väčšiu viditeľnosť strany Hlas-SD a Republika, ktoré majú zhodne po 9,7 percenta hlasov a obidve oproti augustovým číslam klesli.
Hnutie Slovensko by získalo 8,5 percenta hlasov, čo je oproti augustu mierny nárast. Pokles na 6,1 percenta však hlási Kresťanskodemokratické hnutie a tiež Sloboda a Solidarita. Mierny a dôležitý nárast však zaznamenal posledný člen hypotetického parlamentu, a to Demokrati, ktorí by získali 5,1 percenta hlasov.
Súťaž o voliča medzi národniarmi a Alianciou
Pred bránami parlamentu tiež prebieha bitka o kreslá, a to medzi Maďarskou alianciou s 4,3 percentami a Slovenskou národnou stranou s identickým počtom získaných percent. Kedysi parlamentná strana Sme rodina by získala rovné 3 percentá a s desatinami percent nasledujú zoskupenia ako Kresťanská únia a Za ľudí. Iné strany by polilo 1,7 percent opýtaných.
Zvyšných 16,2 percent respondentov by nešlo voliť a 13,9 percent odpovedalo "neviem".